共聚生態福地 共話綠色未來 2018海峽兩岸環保產業論壇在馬舉辦

2018年10月30日 13:02 中時電子報 綜合報導

2018海峽兩岸環保產業論壇於27日上午在馬鞍山市圓滿完成，出席現場的貴賓有馬鞍市副市長李強、台灣工業總會副理事長林明儒、臺北海洋大學教授邱文彥、臺北科技大學工學院院長張添晉、安徽工業大學能環學院副教授賈勇等，論壇聚集來自兩岸關於環保相關的產官學界代表共計一百餘名。主辦單位代表馬鞍山市副市長李強表示這是首次將海峽兩岸節能環保產業論壇融入電子資訊博覽會，並作為一項重要的活動內容，通過連續舉辦五年的海峽兩岸節能環保產業論壇，讓更多的台企、環保產業先進瞭解和認識了馬鞍山，使得馬鞍山成為海峽兩岸環保產業承接轉移首選之地、產業鏈對接合作的重要橋梁、台商投資環境極力推薦城市。並希望通過此次論壇，積極推動兩岸節能環保產業深入合作，促進兩岸經濟共同繁榮和穩定發展，共同推動馬台合作再上新台階，開創更加美好的未來。

馬鞍山市副市長李強表示希望透過論壇，推動兩岸節能環保產業深入合作

出席本次論壇的貴賓台灣工總副理事長林明儒則在致詞中表示，台灣環保產業起步早、發展快、水準高，在產業發展中積累了很多成功經驗，具有很好的技術優勢，對馬鞍山有著很強的學習借鑒和指導幫助作用。希望未來能夠促進更多的兩岸企業的共同發展，共創美好的生態環境。來自台灣海洋大學教授邱文彥則是分享了環保產業現狀、趨勢及台灣環保新科技對兩岸合作機會的展望，在分享中則明確的指出，現今的環保回收問題若無法解決，將會面臨到在海洋中，塑膠比魚還要多的狀況。而這些微塑膠經過生物的循環，會對人體造成健康上的危害，著實不可小覷，應提早注意這項問題，希望透過本次的論壇，能夠讓更多的馬台企業共謀未來，共商針對環境生態保護形成有效的運轉保護機制，有利整體自然環境生態保護發展。

2018海峽兩岸環保產業論壇齊聚兩岸知名專家學者共話綠色未來

本次海峽兩岸環保產業論壇是由馬鞍山人民政府和台灣工業總會共同主辦的產業學術交流平臺，旨在推動馬鞍山成為承接海峽兩岸環保產業轉移、產業鏈對接合作的發展平臺，學術交流、技術研討、產業分析的互動平臺。論壇自2015年舉辦以來，每年舉辦一次，已是第五屆，以創新共用和產業化作為切入點，開展主題演講，共商兩岸環保產業合作和產業發展。

(中時電子報)