酒駕撞人求對方別報警 中市議員參選人事後「已讀不回」

朱先生車禍私下和解事後求償無門，向市議員候選人林義偉陳情。（陳淑娥攝）

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朱先生出示與對方的通訊對話。（陳淑娥翻攝）
朱先生出示與對方的通訊對話。（陳淑娥翻攝）

台中朱先生月前深夜騎車停等紅燈時，疑遭後方尤姓男子駕車撞上，朱先生說，尤當時坦承酒駕，請他不要報警會完全負責，但事後卻嫌估價金額太高，直接神隱，朱先生求償無門向市議員候選人林義偉陳情，盼能協助拿到應有的賠償。

朱先生表示，9月11日深夜11時許，騎車行經旱溪東路與松竹路口停等紅燈時，竟遭後方尤姓男子駕車追撞，當下尤坦承自己酒駕，因將參與選舉懇求不要報警，並稱會完全負責賠償。

朱先生說，事後提供約5萬多元損害估價單給對方，但卻認為價格過高，尤提供另家車行要求朱重新估價，不料，第二次4萬多元的估價費用，尤仍不願賠償，甚至不再與他溝通，形同神隱。而尤先生目前手機未接，無法聯繫上本人。

林義偉表示，事故當晚，朱先生停等紅燈遭尤姓駕駛從後追撞，當下因尤姓肇事者聲稱會負責賠償，朱才未報警。事後雙方已透過通訊軟體聯繫並已達成共識，視同完成協議，尤不應以賠償金額為由拒絕賠償，甚至拖延造成受害人更大的損失。

林義偉呼籲，民眾一旦發生交通事故，絕對要在第一時間報警處理。

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(中時 )

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