高雄》對比韓國瑜陣營與陳其邁陣營 李正皓一語道盡差別

2018年10月30日 13:15 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

一名女網友傳訊向民進黨高雄市長候選人陳其邁粉絲專頁反應，小孩被其競選宣傳車吵醒，未料小編竟稱「不想聽可以準備耳塞」，引發爭議。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓貼出對比兩位候選人陣營的差別，並表示「韓國瑜陣營把戰力用來對付民進黨；陳其邁陣營把戰鬥力用來對付選民」。

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她傳訊陳其邁臉書反應，自己剛出生的女兒被陳其邁的宣傳車吵醒，沒想到卻被陳其邁小編稱「若不想聽可以準備耳塞」、「小編都是戴耳塞拒聽韓國瑜、黃紹庭、陳若翠跟許崑源的宣傳車」。

對此，李正皓在臉書發文指出，反觀韓國瑜年僅22歲的臉書小編在政論節目上一打二綠營兩大戰將，包括民進黨高市議員陳政聞、提名高市議員候選人林智鴻，毫不畏懼。李說韓國瑜陣營與陳其邁陣營的態度與氣度在這個案例中高下立判，「韓國瑜陣營把戰力用來對付民進黨；陳其邁陣營把戰鬥力用來對付選民」。

李正皓說一個候選人對選民的態度絕對會影響到與他朝夕相處團隊對選民的態度。謙卑的候選人，就會有謙卑的團隊；不把選民當一回事的候選人，就會有不把選民當一回事的團隊。「雖然表面上這只是一個小編個人言行的擦槍走火，但卻也反映了韓國瑜陣營與陳其邁陣營的文化差異」。

(中時電子報)