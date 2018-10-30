南台科大教授開發新藥 薑黃可能治癒失智症

2018年10月30日 13:10 旺報 李侑珊

平均每3秒就有1人罹患失智症，而失智症又以阿茲海默症最常見，南臺科技大學講座教授蘇益仁，利用薑黃素開發阿茲海默症治療新藥，成功募資新台幣1億2000萬元，有機會成為首件阿茲海默症治療成功新藥，為全球老年失智人口帶來福音。

根據國際失智症協會(英文簡稱ADI)指出，2017年平均每3秒就有1人罹患失智症，蘇益仁「以薑黃衍生物新製劑開發阿茲海默症治療藥物」團隊，並成立「美力齡生醫股份有限公司」，參加科技部價創計畫，將研發成果轉化衍生新創公司創造產業價值。

近年來研究結果顯示，阿茲海默症的成因極為錯綜複雜，而目前國際上開發之藥物，通常只針對單項致病機制發揮改善作用，導致均以失敗落幕。

蘇益仁教授團隊自2010年起，即投入阿茲海默症之生物標記平台開發，並尋找潛力治療藥物，篩選出15種薑黃素衍生物專利小分子化合物。團隊以此發展出可抑制多項阿茲海默症致病機制之新藥，在全球抗阿茲海默藥物開發領域中是最獨特的多標靶路徑藥物，受到國內外醫學界關注。

若此新藥研發成功，除貢獻解決全球迫切的失智症問題外，預估市場商機每年將高達100億美金以上。美力齡公司將赴美國進行臨床試驗申請(IND)，進軍國際市場。

蘇益仁教授團隊106年度獲科技部價創計畫支持，加速阿茲海默症新藥開發，已完成新藥功效、作用機制、藥物動力學、藥理學及毒理學等試驗，動物實驗結果證實具療效。南臺科大技術成果成立衍生新創美力齡公司後，未來將在投資人的支持下，將持續進行臨床實驗，期望順利通過相關新藥認證程序後，造福全球阿茲海默症患者。

科技部指出，台灣具有優異的醫學技術，更有高階的研究人才，也吸引國際生技醫藥大廠的關注。價創計畫正是瞄準這些具有高商轉潛力的學界團隊，延攬產業人才加速商業化，協助孵化出高成長潛力的新創公司，快速進入市場，促使臺灣生醫產業與國際接軌，未來讓生醫產業在國際上可以占有一席之地。

(旺報 )