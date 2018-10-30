竹炭食物標榜能吸附毒素、促進體內環保？醫：吃太多恐造成...

2018年10月30日 13:22 中時電子報 張哲瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

黑色食物如木耳、芝麻、黑豆等等一直是受歡迎且養生的食物，將竹炭磨成粉，加入麵包、饅頭、花生、冰淇淋中，黑黝黝的竹炭食品不僅引人注目，更標榜能體內環保、吸附毒素，這是真的嗎？如果那麼神奇，為何日前紐約市禁賣這類食品呢？

除臭、濾水、吸體內毒素 樣樣都行？

不論活性炭或竹炭，由於多孔隙的結構，能吸附及分解水和空氣中的雜質，發揮淨化、除濕、除臭的功能，也成為清潔用品的新原料。

如果按照吸附雜質、淨化的功用，那麼竹炭或活性炭食物是否也能吸附體內毒素作體內環保？敦仁診所院長蕭敦仁表示，活性炭用在人體的使用時機，大多是急診室收治中毒的案例，「例如食物中毒或無法立刻知道中了什麼毒，急診室會將藥用活性炭灌入鼻胃管，利用活性炭吸附腸胃當中還沒被吸收的毒素。」但這屬於二線療法，因為如果知道中毒原因，一般直接會使用特定的解毒劑。

蕭敦仁也補充，藥用活性炭的濃度相當高，使用時還須經過稀釋，一般食品無法達到吸附的效果。

「我覺得這很有趣，加活性炭、竹炭的用意，是要吸附食物本身還是體內的有害物質？」蕭敦仁指出，如果是食物，身體的胃酸、膽鹼和免疫機制就能抵擋大多數的有害物質；如果是體內毒素，如果已經被吸收了，其實是吸附不到的，「食品中添加活性炭、竹炭沒什麼意義，也沒有研究證實有效。」

吃太多反而有疑慮

竹炭、活性炭吸附功能的原理是阻礙腸胃吸收有害物質，但相對地，也會阻礙營養和藥物的吸收，「竹炭食品含有礦物質，吃太多炭炭會拮抗藥效和阻礙營養吸收，」晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎說。這也是為什麼日前紐約是禁賣這類食品的原因之一。

蕭敦仁也指出，竹炭粉不會被人體吸收，最後也是原封不動排出體外，吃太多還有可能腹瀉、腹脹或消化不良。至於網路盛傳的竹炭食品吃太多會造成「塵肺」，蕭敦仁表示「塵肺」大多是吸入而非食入造成，所以這是錯誤的說法。

竹炭食品不用刻意吃

在健康食品範疇中，沒有羅列竹炭食品或活性炭食品，因此相關業者販售食品級竹炭粉時如果宣稱療效，都要小心，避免購買。

竹炭粉現今被歸類是合法的食品添加物，是一種著色劑而非營養添加劑。根據衛福部的規定，天然食用色素衛生標準中之植物炭來源為「以木、纖維素、泥炭、椰子殼及果殼等原料，經高溫 （800- 1000度）炭化而製成之黑色粉末。」

而在《食品添加劑使用衛生標準》中，這類植物炭著色劑添加量是每公斤不得超過5克，但不論是竹炭粉或竹炭食品，販售時都缺乏相關的標示，也未說明製程，民眾相當容易誤買。

趙函穎指出，黑色食物固腎、暖胃、的確有養生效果，但想做體內環保多吃木耳、芝麻、蔬菜和喝水就能達到，不用刻意吃竹炭食品，「不僅沒意義，而且大多竹炭食品本身都是高熱量、高油的食物，例如麵包、花生、冰淇淋、蛋糕等等，吃了養生不成反而傷身，得不償失。」

(中時電子報)