年改案軍、教1萬6千件訴願案全駁回 訴願會：仍可行政訴訟

2018年10月30日 13:18 中時 張理國

軍公教年改約有33萬3000人權益受損，部分軍、教人員向行政院提出訴願，但政院已審查的1萬6483多件訴願案全數沒有成功，其中9成被駁回，1成不受理，行政院訴願委員會表示，包括被駁回及不受理者，都可以提出行政訴訟救濟。

33萬被影響的軍公教人員，其中軍、教人員可以提起訴願，公務人員可以提出復審，目前向行政院訴願委員會提出的訴願案件有2萬1000多件，已完成1萬6483多件訴願案審查，包括不受理及被駁回者，全數沒有訴願成功。

據了解，訴願會駁回主要理由，都是因為退休金重新審定的法規重新修正，原處分機關國防部、內政部、教育部都是依照修正後的法規重新核算退休金，原處分機關針對當事人的訴願再重新核算，若金額無誤就會提出答辯書；而大多數的當事人都是主張違反信賴保護原則、法律不溯既往，法律都是違憲的，行政處分也是違法的，但法律有沒有違憲並非訴願機關審查，機關依照現行法計算退休金並無違法或計算錯誤，訴願會才會依據答辯書駁回約9成的訴願。

至於1成不受理的原因，則是軍方第1批處分書有誤，後經撤銷改發第2批處分書，依據第1批處分書訴願的理由不存在；另外則是當事人不知月退樓地板設計，誤以為自身權益受損提出訴願。

行政院訴願會的統計，並非全體軍公教訴願及復審案件的總數，所有的訴願及復審案共涉及保訓會、教育部、國防部、內政部等不同單位，但據了解，多數主張信賴保護原則的訴願及復審案件都不會成功。

針對訴願會駁回及不受理訴願案，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院依法，尊重訴願會的決定。

(中時 )