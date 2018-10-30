同框拍競選宣傳 韓國瑜主動讓徐耀昌摸高麗菜光頭

韓國瑜主動讓徐耀昌用粗糙雙手摸他的高麗菜光頭。（陳慶居翻攝）

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中時
、巫靜婷
1個開貨車、1個賣菜的，兩人相見歡惺惺相惜。（陳慶居翻攝）

「韓流」效應席捲全台，藍營苗栗縣長候選人徐耀昌，與高雄市長候選人韓國瑜同框拍攝競選宣傳影片，兩位分別出身基層的運轉手之子和賣菜郎相見歡，惺惺相惜，韓讚許徐任內招商引資7630億元，創造2萬個就業機會，是最會拚經濟的縣長。在選戰倒數關鍵時刻，為徐大幅拉抬選情。

徐耀昌、韓國瑜29日在嘉義縣相見歡，準備合拍競選宣傳，才坐定位聊天暖身，韓國瑜就觀察到徐耀昌粗糙的雙手，形容比他這個賣菜郎的手還粗，當場禮遇徐耀昌可以用手觸摸他的「高麗菜光頭」。

韓國瑜對徐耀昌粗糙雙手感到好奇，追問得知徐是運匠之子，他說，他們1個是開貨車、1個是賣菜，兩人都是出身基層，對談之間展現其「韓式幽默」風格，也更加惺惺相惜。

韓國瑜競選高雄市長的主要政見一些是拚經濟，他知道徐耀昌3年多來，透過招商服務馬上辦單一窗口，成功輔導225家企業進駐，包含台積電、力晶科技等知名大廠進駐，總投資金額約7630億元，提供了2萬個就業機會，他肯定徐達成了幾乎不可能的任務，就像很會拚經濟的魔術師之手。

韓國瑜允諾，如當選高雄市長，一定要去試乘鐵道自行車，他進一步自我爆料一段青春小祕密，就是曾和初戀情人在苗栗後龍牽小手，儘管事隔40年，還難忘當年的悸動，因此對苗栗有特殊的情感，苗栗的客家小炒、薑絲炒大腸等客家美食，也印象深刻。

(中時 )

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