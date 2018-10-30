花蓮》連勝文陪同掃街 徐榛蔚提出成立青創園區政策

2018年10月30日 13:41 中時 范振和

青年發展基金會董事長連勝文（左）陪同花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）掃街，爭取選民支持。（范振和攝）

花蓮縣長候選人徐榛蔚有青年發展基金會董事長連勝文加持，帶起掃街高潮。（范振和攝）

財團法人青年發展基金會董事長連勝文30日上午陪同花蓮縣長候選人徐榛蔚等人，沿街徒步拜票，或沿路車隊掃街，都受到民眾情熱歡迎。徐榛蔚也提出青年政見，期盼成立青創園區，提供年輕人根留花蓮的利基。

徐榛蔚指出，蔡政府執政不力，以致國內產業逐漸空洞化，花蓮產業也大受影響，她一旦當選，會設立青創園區，設法吸納年輕人返鄉創業，協助花蓮在地特有技藝、民俗文化發展，重新為美食、傳統手工藝等產業有效行銷，以期打進國際舞台。

徐榛蔚說，花蓮要多多鼓勵栽培青創家，除了在地青創，更要推廣到外地，從國內市場邁向國際市場，並為創業者解決行政、稅務、籌資、法律等問題，提供好的創業環境和空間，讓人才走進來，產品銷出去。

徐榛蔚允諾打造青年創業園區，並居中協助創業者解決創業過程遇到的難題，未來將以更友善的方式協助青年創業，創造就業環境，設法讓青年在花蓮落地生根。

徐榛蔚、吉安鄉長候選人游淑貞、縣議員候選人沈君茹等人，今天上午由連勝文陪同，在花蓮火車站附近沿街拜票，隨後，在國泰人壽大樓前集結，車隊緩緩沿著花蓮市中山路遶行，中午抵達游淑貞競總部，一路上，徐榛蔚、連勝文不斷向過往人車與住戶揮手致意，民眾也互比大拇指，為1號候選人徐榛蔚加油打氣。

(中時 )