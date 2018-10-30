研究發現：除了看電視時間過長 這5件事也會讓你變笨

2018年10月30日 13:42 中時電子報 張哲瑋 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

研究顯示，電視看太久會使腦袋不靈光。覺得自己老，長期睡太少，也都有可能使認知退化。

美國加州大學的學者最近結束一項長達25年，關於看電視時間、體能活動與腦部認知的研究，首次證實電視看得多，不是使人長知識，更聰明博學，而是使大腦認知能力變差，肢體活動較為遲緩。

學者們從1985年開始，選取了當時年齡18～30歲，平均起始年齡為25.1歲，為數3247名的受試者進行研究。研究人員每隔2～5年就以問卷調查的方式，記錄受試者看電視，及從事體能活動的頻率。每日眼睛盯著電視螢幕超過3小時的人，被歸類為「高度電視收看者（high-volume TV watchers）」。

為期25年後，這些受試者平均年紀已在50歲左右，皆已邁入中年，他們隨後被要求進行3項測試，分別是記憶力、專注力、心智與身體的反應度。結果發現，這些「高度電視收看者」在專注力和心智與身體反應度上均表現最差。

研究人員並未針對電視節目是否為益智或其他類型進行區分。但他們推測，腦力的喪失可能跟坐著不動有關；另一說則是，當長時間觀看電視，大腦得不到刺激。這項研究刊登在《美國醫學會精神病學期刊（JAMA Psychiatry）》

除了看電視時間過長，這5項也會使認知退化

不只長時間收看電視不利於大腦與身體的靈敏度，還有幾項因素也會引起認知功能的退化：

1.把自己老了掛在嘴邊

《健康心理學（Health Psychology）》期刊指出，如果人們總覺得自己比同年齡的人老，邁入老年之後，住院的機率比不會把「老」字掛在嘴邊的人，高出10～25％，認知能力也衰退得更快。

2.血管硬化程度高

《老化神經科學（Neurobiology of Aging）》期刊的研究顯示，老年人的血管壁硬化程度愈低，攝取氧氣的能力就愈高，認知能力也愈好。反之，如果血管硬化程度高，腦部含氧量低，認知能力也容易不好。這項發現不但適用於老年人，其實對不同年齡層的人來說，也是如此。

3.過早退休

法國國家醫療衛生研究院（INSERM）則發現，每延後退休一年，罹患失智症的機率會降低3.2％，相較於65歲才退休的人，60歲退休的人罹患失智和其他認知功能失調的機率就稍微高一些。他們因此建議不要過早退休，以避免認知退化。

4.反式脂肪吃太多

發表在《神經學》期刊的研究說，反式脂肪不但會傷害心血管健康，也會使認知功能退化，甚至和失智症有關。反式脂肪常見於加工食品，如糕餅、油炸品等食物，避掉這些食物，認知能力會比較好。

5.長期睡眠不足

醫學研究發現，長期累積睡眠債會使人們的認知能力，如專注力及反應能力退化，他們對外界環境警覺程度也會降低。此外，情緒上也容易焦慮、易怒和憂鬱。

(中時電子報)