遠航再進ATR新機 下月3日飛航台北-金門

2018年10月30日 13:40 中時 王思慧

遠東航空去年引進第三架ATR72-600新機，未來將入台北-金門航線。在台中、高雄兩地投入國內線營運，今年10月底再引進同型機，自11月3日起首航台北-金門航線，投入台北出發的國內線營運。遠航表示，今年10月到明年1月會引進4架ATR72-600新機，加上原有2架，明年春節共有6架，可望增加離島航線班次密度。

遠航表示，2017年7月成立ATR72-600新機隊，並陸續引進2架ATR，今年則於昨日引進第三架同型新機，編號B-28088，將於11月3日立即投入台北-金門航線營運，每日航班數由原來的5至6班增加到7至8班，航次變得更加密集，第四架新機則將於12月引進並投入台北-澎湖航線營運。

民航局局長林國顯指出，民航局要求航空公司飛安不能打折，遠航的飛安程度已和其他航空公司一樣，甚至更好。台灣金門同鄉會總會長李台山也表示，遠東航空公司就是金門人的航空公司，一定會全力支持。

遠航營運長曾金池表示，機隊汰舊換新將持續進行，目前與NAC專業租機公司簽約，今年10月至明年1月共預計引進4架ATR72-600新機，加上原有的2架，明年春節前共有6架、可望增加離島航線班次的密度，提供更便利離島交通服務。遠東航空目標建立9至11架的ATR機隊規模，另外同時規劃將在2019年引進波音737MAX8，逐步取代目前的MD82／83。

為慶祝遠航ATR新機首航，於11月3日當日搭乘台北-金門航線ATR新機執飛4個來回航班旅客，每人可獲得遠航撲克牌1個。

(中時 )