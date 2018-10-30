你下載了嗎？台中花博吉祥物第三波貼圖登場

2018年10月30日 13:41 中時 盧金足

台中花博吉祥物石虎家族及鄰居歐米馬，深受民眾喜歡，先前曾推出兩波以吉祥物為主角的LINE貼圖大受歡迎。（盧金足攝）

2018台中世界花卉博覽會11月3日開幕。（盧金足攝）

台中市府30日推出第三波「花博篇」LINE貼圖，內容結合台中花博園區特色及日常生活用語，有石虎姊弟高喊「等你喔！」圖案；虎爸拿著翠玉白菜說「水啦!」虎爸手拿稻穗說「收稻」（音同收到），共有16款石虎家族及歐米馬不同表情動作圖樣，呈現外埔園區農業展覽主軸，也帶出國寶翠玉白菜將在后里園區展出。

2018台中世界花卉博覽會11月3日開幕，市府推出第三波吉祥物LINE貼圖的「花博篇」，結合花博園區特色及日常生活用語，共有16款石虎家族及歐米馬的萌萌貼圖，即日起至11月29日，將市府LINE官方帳號加為好友，即可免費下載。

市府表示，台中花博吉祥物石虎家族的虎爸、虎媽、樂虎姊姊、來虎弟弟及鄰居歐米馬亮相後，深受民眾喜歡，先前曾推出兩波以吉祥物為主角的LINE貼圖，大受歡迎。

花博LINE貼圖另一吸睛焦點，后里園區中的「原生祕境」專區以台中原鄉泰雅族射日傳說為起源，特別設計虎媽穿著泰雅族傳統新娘服飾的造型貼圖。

還有多款可愛實用貼圖，如歐米馬不以為然地說「哼！」樂虎崩潰說「為蝦米？」、虎媽微笑說「3Q」；日常生活用語「OK」、「心碎了」、「汗！」、「晚安」、「嘿嘿！」、「被黑了!」，及春節用語「Happy New Year」、「后里發財」（音同台語「給你發財」，也帶出后里是花博展區）等貼圖。

市府指出，貼圖下載從即日起至11月29日晚上11時止，將市府LINE官方帳號「台中市政府」加為好友，即可免費下載，使用期限180天。

(中時 )