喝對咖啡不僅能防視網膜病變、癌症！還有3個鮮為人知的好處

2018年10月30日 13:52 中時電子報 張哲瑋 /編輯、 康健雜誌 /文 /編輯、/文

咖啡有益健康,護眼、減重、降血壓,都是因為這個抗氧化物:綠原酸。

世界衛生組織近日調降了沿用長達25年的咖啡致癌等級,將咖啡從可能使人體致癌(possibly carcinogenic to humans)的2B級調降至第3級,也就是無法歸類為人體致癌物(not classifiable as to its carcinogenicity to humans)。

在此同時,也有愈來愈多的研究顯示飲用咖啡對一般人來說其實利大於弊,其保健效果從降低糖尿病到防癌都有。只不過,咖啡對於眼睛的作用卻很少被人提起。

康乃爾大學在一項研究中發現,咖啡中所富含的綠原酸(chlorogenic acid)可能有保護視網膜細胞的作用。

視網膜位於眼球的內層,由一層感光細胞和其他神經細胞組成,負責接受及組織視覺影像,供大腦辨認。視網膜同時也是身體裡新陳代謝最活躍的組織之一。

研究人員指出,視網膜的耗氧速度甚至比大腦還快,而氧化壓力所引起的現象,如黃斑部病變、糖尿病視網膜病變和青光眼,都有可能導致失明。

然而,他們經由動物實驗卻發現,咖啡中的主要物質之一綠原酸,卻可以減少視網膜神經細胞因缺氧和過多的一氧化氮所引起的細胞凋零。

研究人員解釋,綠原酸的抗氧化作用,可能是減少視網膜細胞死亡的原因之一。他們因而推論,喝咖啡或許能預防視網膜因退化而引起的病變。

這項研究刊載於《農業與食品化學期刊(Journal of Agricultural and Food Chemistry)》。

咖啡中的綠原酸除了能預防視網膜的退化外,還有以下幾個鮮為人知的好處:

減重

《醫學國際期刊(Journal of International Medical Research)》在一項人體實驗中發現,攝取綠原酸含量高的咖啡的受試者,12週之後體重平均下降達5.4公斤,至於所喝的咖啡綠原酸含量較少的一組,平均體重只減1.7公斤。

體脂肪方面,咖啡中綠原酸含量多的一組,平均減少3.6%,而綠原酸攝取較低的組別,則平均減少0.7%。

降血壓

《臨床和實驗性高血壓期刊(Clinical and Experimental Hypertension)》在一項針對有輕微高血壓的患者的實驗中發現,一組給予綠原酸咖啡萃取物,對照組則服用安慰劑。攝取咖啡綠原酸的組別,收縮壓與舒張壓都明顯降低,飲用安慰劑的另一組在血壓方面卻沒有明顯的下降。

保護神經

《生活科學期刊(Life Sciences)》則是發現綠原酸似乎有保護運動神經的效果。文中指出,當細胞內的麩胺酸堆積過多,會對神經細胞產生毒性,綠原酸可以降低這種毒性,從而對神經細胞產生保護的作用。

不過,有兩件事情要提醒:

如果想從咖啡中攝取最多的綠原酸,飲用淺烘焙的咖啡最好,因為綠原酸的含量會隨烘培的時間減少。重烘培的咖啡會降低綠原酸的成分,身體也就無從得到這些好處。

另外,也有研究顯示,熬夜喝咖啡會使眼壓飆高,反而容易增加罹患青光眼的風險,因此,除了喝淺烘焙的咖啡,飲用的時間也需要留意。

資料來源:Medical News Today、Journal of International Medical Research、Clinical and Experimental Hypertension、Life Sciences

(中時電子報)