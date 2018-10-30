「花博小鎮遊樂趣」郵輪巴士輕旅行創造花博千萬商機

2018年10月30日 13:49 中時 陳世宗

觀光旅遊局長陳盛山說，希望在花博第一個月期間達到創造1000萬以上產值，發揮花博外溢效應。（陳世宗攝）

「花博小鎮遊樂趣」優惠專案名額僅有2000名，作為花博小鎮迎接世界的見面禮。（陳世宗攝）

觀光旅遊局首次以郵輪式觀光巴士規畫4條遊程路線，每趟遊程約3小時，可參觀多個景點或特色店家！（陳世宗攝）

2018台中世界花博11月3日登場！台中市政府觀光旅遊局為提升在地產業服務品質及優化產品，增加花博在地觀光產業的產值特推出「花博小鎮遊樂趣」，結合觀光遊樂業與周邊產業聯盟共同合作，經中央與地方攜手合作讓花博經濟效益最大化，預期花博首月就可創造千萬商機。

台中市政府觀光旅遊局長陳盛山說，台中花博半年營運預計吸引800萬名遊客造訪，特結合交通部觀光局「觀光遊樂業與周邊產業聯盟合作案」計畫；聯結后里、外埔及豐原等花博小鎮的觀光工廠、文創、餐飲、旅宿及休閒農業等產業，順勢推動花博小鎮改造與體驗，營造花博共好經濟圈。

陳盛山指出，該局首次以郵輪式觀光巴士規畫4條遊程路線，每周四五上下午各開行1條主題行程環繞外埔及后里，包含「知性」、「手作」、「冒險」 及「午茶」等主題 ，每趟遊程約3小時，可參觀多個景點或特色店家，享受近半價專案體驗。

如麗寶摩天輪放送買1送1卷，木匠兄妹木工房、張連昌薩克斯風博物館、約客＆厚禮築夢手創館、酒堡庄、星月大地景觀餐廳、萌芳花卉農場等亦提供400元以上的體驗優惠，體驗越多越划算。

另為迎接國外遊客，郵輪巴士並有外語導覽員全程陪同，針對各參與店家進行導覽培訓，建立店家與遊客互相感動的橋梁。除散客體驗產品外，目前紅牛國際旅行社、元帥旅行社及豐睿旅行社3家業者共襄盛舉包裝相關團體行程，歡迎團體旅客聯繫報名，也可以設計客製化遊程！

「花博小鎮遊樂趣」的優惠專案名額僅有2000名、從11月1日起至12月14日止，這是花博小鎮迎接世界的見面禮，近100家店家合作優惠方案會持續1年、 希望在花博第一個月期間(11月-12月)達到創造1000萬以上產值，發揮花博外溢效應，奠基花博小鎮共好經濟圈、觀光發展的實力。。

陳盛山強調，希冀藉由本專案串聯花博、樂園及周邊產業的共同獲益，並透過人才培力深化在地產業的接待能力；讓花博小鎮變好，也讓遊客來體驗它的美好。

(中時 )