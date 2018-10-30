照護失能先生28年 長照2.0助她建立新家人關係

2018年10月30日 13:49 中時 林周義

67歲的田阿嬤，因先生車禍癱瘓，已照顧失能先生28年。初期因先生害怕看不到她，10多年的時間都形影不離，非常辛苦。近年來開始使用「長照四包錢」中專人照護、交通接送、居家環境改善等服務，不僅壓力減低，也與社工顧康橋建立起新的家人關係。

政府今年推出「長照四包錢」服務，民眾經由縣市照顧管理中心派員到家評估失能等級後，即可申請「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」4項補助。

家庭照護者關懷總會表示，「照顧及專業服務」為依失能程度2至8級，補助每月約1萬元至3萬6000元；「交通接送服務」則提供失能第4級以上者，依交通遠近補助每月1680元至2400元；「輔具及居家無障礙環境改善服務」則補助每3年最高4萬元；「喘息服務」則補助每年最多4萬8510元，需要者可撥1966長照專線獲取相關資訊。

來自花蓮縣太魯閣鄉的田阿嬤，先生的失能程度為第8級，每月都有12次專人協助沐浴、肢體關節活動、翻身拍背、用藥、協助餵食、陪同外出等服務。因善用政府資源，田阿嬤今（30日）獲家庭照護者關懷總會辦發「聰明照護月計畫」首獎。

田阿嬤表示，申請長照資源後，先生因外出機會增加，脾氣變好，自己也因壓力減輕，平時仍可到農地打零工、回娘家走走。田阿嬤今早6點就由花蓮搭火車至台北，同行的社工顧康橋一路陪伴。顧康橋表示，田阿嬤與社工、居家照服員的關係就像家人一樣，曾帶著雞湯去找她，她卻說要把雞湯分給照服員妹妹。

家庭照護者關懷總會秘書長陳景寧表示，一段照護的時間平均9.9年，許多人卻因不知道、不想用、不能用或覺得不好用而未能申請長照服務。常有民眾誤會長照資源僅補助弱勢家庭，或被傳統孝道觀念影響，拒絕將家人交由他人照顧。她建議民眾改變照護觀念，把專業人員當作新家人，共同打造更穩健的長照路。

衛福部長照司專門委員周道君表示，國內符合長照2.0申請資格的人數共76.5萬人，其中約20萬人仍由外籍看護照顧、9萬人居住於療養機構，接受長照2.0服務者僅有約14.5萬人。他表示，將與家總繼續合作，盼在年底達到16.5萬人受惠的目標。

(中時 )