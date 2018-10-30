台北》不信蘇貞昌新北民調低 姚文智：被低估了15％

民進黨台北市長候選人姚文智（右）30日拜訪四平商圈掃街，以擁抱回應民眾的支持。（方濬哲攝）

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、中時電子報

最新媒體民調出爐，國民黨新北市長候選人侯友宜支持度為44.4%，遙遙領先民進黨提名的候選人蘇貞昌的22.5%。對此，民進黨台北市長參選人姚文智表示，他絕不相信蘇貞昌會輸給侯友宜20％以上，他過去都在講民進黨大概有15％上下的沈默空間，從這份民調推到全台的民調結果差不多都一樣，民進黨被低估了15％的空間是存在的。

《美麗島電子報》29日公布新北市長選舉最新民調，國民黨新北市長候選人侯友宜支持度為44.4%，遙遙領先蘇貞昌的22.5%，侯友宜領先幅度竟超過20%。而不投票或投廢票有14.2%，未明確回答有19.0%。

據《中評社》，姚文智今日主動提及蘇貞昌的最新民調，他絕不相信蘇貞昌會輸給侯友宜20％以上，他過去都在講民進黨大概有15％上下的沈默空間，從這份民調推到全台的民調結果差不多都一樣，民進黨被低估了15％的空間是存在的，他希望支持者們要有信心，一路往前衝　最後就會得到勝利。

(中時 )

民進黨台北市長候選人姚文智（右）30日出席台北好客與客家妹陳明珠製作客家便當記者會，在藍帶主廚邱聿涵（左）指導下，姚文智下廚炒飯，製作客家便當，推廣客家菜。（劉宗龍攝）
民進黨台北市長候選人姚文智（右）30日出席台北好客與客家妹陳明珠製作客家便當記者會，在藍帶主廚邱聿涵（左）指導下，姚文智下廚料理，製作客家便當，推廣客家菜。（劉宗龍攝）
民進黨台北市長候選人姚文智（中）30日出席台北好客與客家妹陳明珠製作客家便當記者會，藍帶主廚邱聿涵（左）、姚文智及陳明珠（右）一起展示客家便當，推廣客家菜。（劉宗龍攝）
民進黨台北市長候選人姚文智。（劉宗龍攝）
民眾熱情擁抱表示支持。（方濬哲攝
香噴噴的豬腳讓姚文智想來上一碗。（方濬哲攝）

文章來源：中評社

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