台灣哭哭！颱風地震也擋不住陸客赴日消費

近年來逐漸擴張至海外的支付寶，在日本也成為常見的支付方式。（新華社）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

日本今年颱風地震特別多，連帶當地觀光業也受創，北海道發生地震至今，仍未恢復昔日盛況，儘管自然災害不斷，仍難阻卻十一長假的陸客來訪。從統計數字來看，陸客支付寶消費比同比增加8成，台灣則相形見絀，去年支付寶消費占前3名，今年便拱手讓給日本，一口氣跌至第6名。

大陸春節長假，很多人會回老家探親。但十一長假不然，很多人會選擇國內旅遊，或是選擇全家出國旅行。陸客境外出遊有許多選擇，去年香港、泰國、台灣分占陸客出遊的前3名，但今年排名出現新變化，台灣從第3名跌至第6名，日本、韓國和澳門則挺進前1名，日本躍升為第3名。

日經中文網報導，十一長假期間，陸客並未被日本的自然災害嚇跑，仍前仆後繼赴日旅遊消費。螞蟻金服的統計顯示，東京銀座地區的支付寶支付次數大幅增長，支付總額增至上年的16.5倍，利用人數也增至6倍。銀座的商業設施「GINZA SIX」全店支持支付寶，這也推升了支付寶的支付金額。

9月21號颱風強襲關西地區，導致關西國際機場關閉，訪日外國人一度銳減的影響令人擔憂，但大阪道頓堀地區的支付寶支付總額增至4.5倍。

在中國大陸以外的支付寶支付中，道頓堀商店街消費僅次於韓國首爾的「明洞」和香港「旺角」，高居全球第3位。關西機場的陸客人數復甦，支付次數在日本國內機場中最多。

(中時電子報)

文章來源：颱風地震也擋不住中國遊客赴日消費

台東21國際渡假村推曙光假期 4人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。