台灣哭哭！颱風地震也擋不住陸客赴日消費

2018年10月30日 14:14 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日本今年颱風地震特別多，連帶當地觀光業也受創，北海道發生地震至今，仍未恢復昔日盛況，儘管自然災害不斷，仍難阻卻十一長假的陸客來訪。從統計數字來看，陸客支付寶消費比同比增加8成，台灣則相形見絀，去年支付寶消費占前3名，今年便拱手讓給日本，一口氣跌至第6名。

大陸春節長假，很多人會回老家探親。但十一長假不然，很多人會選擇國內旅遊，或是選擇全家出國旅行。陸客境外出遊有許多選擇，去年香港、泰國、台灣分占陸客出遊的前3名，但今年排名出現新變化，台灣從第3名跌至第6名，日本、韓國和澳門則挺進前1名，日本躍升為第3名。

日經中文網報導，十一長假期間，陸客並未被日本的自然災害嚇跑，仍前仆後繼赴日旅遊消費。螞蟻金服的統計顯示，東京銀座地區的支付寶支付次數大幅增長，支付總額增至上年的16.5倍，利用人數也增至6倍。銀座的商業設施「GINZA SIX」全店支持支付寶，這也推升了支付寶的支付金額。

9月21號颱風強襲關西地區，導致關西國際機場關閉，訪日外國人一度銳減的影響令人擔憂，但大阪道頓堀地區的支付寶支付總額增至4.5倍。

在中國大陸以外的支付寶支付中，道頓堀商店街消費僅次於韓國首爾的「明洞」和香港「旺角」，高居全球第3位。關西機場的陸客人數復甦，支付次數在日本國內機場中最多。

(中時電子報)