西班牙兵敗世足禍首 皇馬教頭被開除了

皇馬宣布開除總教練洛佩特吉。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
皇馬上周末在西班牙德比1比5慘敗給死敵巴塞隆納，終於讓洛佩特吉下台一鞠躬。（美聯社資料照）

由於原教頭洛佩特吉（Julen Lopetegui）被官方宣布接掌皇家馬德里兵符，西班牙足協在俄羅斯世足賽開踢前壯士斷腕，「陣前換將」最終兵敗16強。結果皇馬開季戰績不佳，上周末西甲聯賽甚至遭宿敵巴塞隆納5比1羞辱，讓洛佩特吉下台一鞠躬，成了西班牙國家隊、皇馬「雙輸」的結果。

洛佩特吉短命的皇馬教頭生涯，總共只帶了14場比賽，戰績6勝2和6負，由前皇馬球員、預備隊教頭索拉里（Santiago Solari）暫代教頭一職。

洛佩特吉接掌皇馬兵符的首場正式比賽為歐洲超級盃，結果以2比4輸給鄰居馬德里競技，9月底起更遭受一連串的打擊，包括0比3不敵塞維亞、歐冠0比1兵敗莫斯科中央陸軍，與西甲主場0比1不敵萊萬特，最終在攸關顏面的「西班牙德比」慘敗給死敵巴薩，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

皇馬主席佩雷斯（右）爭議延攬總教練洛佩特吉，新球季又未給予夠力補強，最後讓洛佩特吉下台走人。（路透資料照）

皇馬過去5季4度稱霸歐冠，包括今年5月完成「3連霸」。但前教頭席丹（Zinedine Zidane）突然辭職，加上世足開踢前的爭議，讓洛佩特吉一上任就背負極大的壓力。

另一方面，皇馬主席佩雷斯（Florentino Perez）在開季前宣布為了球場翻新計畫，要撙節開支，而且設定的挖角目標內馬（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）都決定留在巴黎聖日耳曼，讓皇馬今夏失去C.羅納多（Cristiano Ronaldo），卻沒補進任何攻擊大咖，對洛佩特吉也是非戰之罪。

至於世足易帥爭議，皇馬原本是要等西班牙踢完世足賽，才公布他們延攬洛佩特吉執教。但巴塞隆納方面的媒體不爽洛佩特吉要投奔皇馬，提前爆料，讓西班牙足協不得不揮淚斬馬謖。最後西班牙在16強輸給俄羅斯，皇馬如今也認賠殺出。

(中時電子報)

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