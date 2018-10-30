台南》 韓國瑜合體謝龍介 造勢太歡樂網友看直播笑像綜藝節目

2018年10月30日 14:07 中時電子報 邱文秀 、 杜宇喬 、 蔡孟哲

國民黨台南市議員謝龍介（前右3）29日晚間在台南市北區海安路成立競選總部，前總統馬英九（左2）、高雄市長參選人韓國瑜（右2）、台南市長參選人高思博（左3）全都到場造勢。(中央社)

賣菜郎韓國瑜合體龍介仙，海安路現場人山人海旗海飄揚。（程炳璋攝）

韓流襲捲台南！ 高雄市長候選人韓國瑜、台南市長候選人高思博、前總統馬英九，出席謝龍介競總成立大會！

國民黨籍台南市議員候選人謝龍介29日競選總部成立，請來多位重量級貴賓在海安路封街造勢，賣菜郎韓國瑜合體龍介仙，成為最具人氣的明星組合。昨晚各頻道直播加起來超過5、6萬人觀看，謝龍介妙語如珠，造勢場合從頭到尾都很歡樂，網友都笑翻了，直說像綜藝節目，大讚造勢何必總是走悲情路線，希望韓國瑜接下來大型造勢活動都走歡樂路線。

國民黨政治明星謝龍介29日競選總部成立，前總統馬英九、高雄市長候選人韓國瑜、台南市長候選人高思博、立委蔣萬安、許淑華、江啟臣、王育敏都來捧場。國民黨大半重量級貴賓齊聚，藍營粉絲擠爆會場，海安路人山人海。

韓國瑜入場時人群擠到最高點，許多人拚命往他身邊擠能摸一把或握個手都好，看直播的網友傻眼說「簡直像暴動!」最後韓國瑜被擠到，幾乎是被安全人員提著褲頭上台的，一上場先整理差點被擠掉的褲子。

許淑華入場時主持人也介紹「她曾打邱議瑩一巴掌」，場面也十分熱絡。輪到謝龍介進場時網友笑說「自己開場還要重新進場好好笑」，大家都關注謝龍介進場會不會走到半小時，因為他曾在政論節目《新聞深喉嚨》上說，議員選舉造勢他進場最少要走20分鐘，走太少時間大家可以踢他屁股。昨天他沒有走到二十分鐘，網友笑說「要去踢龍介屁股」。

國民黨台南市長參選人高思博昨日被眾多高人氣黨內明星圍繞，幾乎成隱形人，馬英九演講完後在台上帶領大家喊口號，並把現場的候選人全都唱名「凍蒜」一遍，卻忘了高思博，發現後開玩笑問高思博說「你貴姓？」網友們又笑翻過去。

整場造勢場合下來幾乎沒有冷場，氣氛超級歡樂，跟過去一些大打悲情牌，奏「五子哭墓、孝女白琴」哀樂，現場又哭又跪的大型造勢大相逕庭。笑點十足，還有網友笑說好像在收看「豬哥亮歌廳秀」。網友們也希望韓國瑜接下來在高雄的造勢場合也都能走這種歡樂路線，請謝龍介當主持人，不要放悲情音樂。

(中時電子報)