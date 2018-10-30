中興案第2！美禁止出口零件給陸半導體公司福建晉華

2018年10月30日 14:14 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美陸貿易談判陷入僵局之際，川普政府在與大陸的技術糾紛中開闢了一條新戰線。美國商務部29日表示，已經禁止福建省晉華集成電路有限公司（Fujian Jinhua Integrated Circuit Co.）等大陸公司向美國購買元件，以免大陸製造出來的產品壓縮到美國同業的生存空間，間接影響到美國軍用系統的上游廠商。美國這次決定，與過去制裁中興的心態頗有相似之處。

美國商務部聲明稱，已經把福建省晉華集成電路有限公司（簡稱晉華集成電路，JHICC）列入商務部實體名單，限制對其出口，原因是該公司新增的存儲晶片生產能力，將威脅到為軍方提供此類晶片的美國供應商的生存能力。

商務部長羅斯在聲明中表示，這家大陸製造商生產能力的擴大很可能得益於「源自美國的科技」。「長期而言，他們威脅到美國廠商的生存空間，而這些美國廠商同時也負責美國軍用系統。」

羅斯說: 「當一個外國企業對我們的國家安全形成威脅時，我們會採取強烈行動，以保護國家安全。」他說，限制美國廠商供應零件給晉華整合，可以有效防止該公司對美國的供應鏈產生影響。

美國試圖以截斷上游供應鏈的方式，限制大陸科技公司對自己國家的影響力。這一最新舉措與此前商務部限制大陸中興通訊的措施相似。商務部的禁令一度讓電信設備製造商中興通訊處於停產的邊緣。中興違反了被認定向伊朗和北韓出口後與美國政府達成的協議，在修改和解協議並支付10億美元罰金後，獲准恢復從美國的進口。

目前美陸已經就貿易爭端展開了一場關稅大戰，針對福建晉華的懲罰可能會導致美陸關係進一步緊張。發展國有晶片是大陸產業計劃「中國製造2025」的核心內容，而川普政府則指責大陸要求強制轉讓或盜取美國的科學技術。半導體是大陸頭幾項進口產品之一，跟石油不相上下。在半導體上，大陸對美國的依賴無所遁形。

福建晉華是大陸政府2016年配合「晶片國產化」政策創立，一年內就投資了370億人民幣打造生產線。根據全球市場研究機構、集邦諮詢2017年「中國半導體產業深度分析」報告指出，隨着大陸龐大的資金與地方政府的資源進軍半導體中的存儲器領域，以福建晉華、合肥長鑫與紫光集團在內的三大陣營是大陸在該領域的核心。

去年12月，美國最大存儲晶片生產商美光科技公司（Micron Technology Inc., MU）在加州控告福建晉華和其台灣合作方聯華電子（United Microelectronics Co., 2303.TW）盜取其商業機密。福建晉華否認了相關指控。此案目前仍在加州法院審理中。

今年1月，福建晉華和聯華電子在大陸控告美光科技的產品侵犯他們各自的專利，7月做出的裁決導致美光部分產品在大陸暫時禁售。陸媒分析，這起官司，是導致此次美方制裁的主要原因。

(中時 )