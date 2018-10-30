國民黨直播列車到竹縣 楊文科喊話韓國瑜期待「瑜幫楊、楊幫瑜」聯手打造青年夢想城市

2018年10月30日 14:08 中時電子報 綜合報導

國民黨青年部結合傳統輔選專車與新媒體直播，打造全台首輛直播列車繼雲林場吸引十五萬觀看數後，緊接著列車來到了新竹縣與黨籍縣長參選人楊文科大聊新竹願景，楊文科於直播中不忘大力介紹在地農特產品。

圖片來源：國民黨青年部 提供

直播由具有都市規劃專業背景的青年部主任翁紹輝與國民黨新竹縣縣長候選人楊文科一同品茗聊城市願景，而直播地點選在芎林農會超市，芎林是柑橘的故鄉，楊文科表示未來透過大數據、感知器、自動化設備開闢智慧農場，利用他過去科學園區的經驗來提升農特產的價值，除了農業與科技的結合外，楊文科也在節目中向觀眾朋友們分享了他對新竹縣產業的走向與產業網絡串連的戰略方向，希望可以從實際面幫助新竹縣的廣大鄉親。

圖片來源：國民黨青年部 提供

在直播中楊文科除親切利用客語向選民懇託外，有條不紊地介紹了早期他在中科、南科、二林等科學園區籌辦以及招商引資，增進當地就業機會等經驗，因此對於新竹縣特有的條件與竹科的產業聚落，楊文科對於如何結合這些特色打磨成 地方產業亮點相當有信心。另外對於青年及產業政策則提出了成立青年事務中心、提高圓夢貸款、推動國際AI智慧園區、成立SBIR專案辦公室、推動大竹東科技園區、推動在地選才就地徵才、青年創克基地等等，未來將協助照顧各縣市外飄進來的年輕朋友。

圖片來源：國民黨青年部 提供

直播最後楊文科不忘喊話韓國瑜期待「瑜幫楊、楊幫瑜」。兩人雙雙勝選後，楊文科將以科學園區經驗協助高雄產業的轉型，而韓國瑜則能以其專業協助新竹農特產品的出口，一起讓高雄新竹東西賣得出去，人進得來，高雄新竹一起發大財。

(中時電子報)