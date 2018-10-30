直播》就算遭對手抹黑 韓國瑜：堅持一瓶水走造福之路

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中時電子報
/整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今接受中天政論節目《大政治大爆掛》訪問，除了介紹官方競選MV《高雄ㄟ讚》，還暢談家人對他的支持，以及民進黨立委邱議瑩的「招商陪睡」說。

在《大政治大爆掛》訪談中，主持人談及關於邱議瑩不肯對招商陪睡一事道歉，以及客委會主委、邱議瑩夫婿李永得力挺邱議瑩，更直言講得非常精準，反而是他看不懂韓國瑜是選市長還是去演馬戲團的說法上。韓國瑜大氣回應，他們夫妻言論，他們夫妻情深。

韓更表示，他所謂的陪睡說，只要要搏得在場的婆婆媽媽一笑，而就現場來看，效果也非常好。雖然有些誇大效果，但背後所顯示的是要努力挽救高雄的招商，帶動高雄的經濟，因為高雄現在負債嚴重，要趕緊找出高雄的出路。

韓國瑜表示台灣人很會做生意，但是台灣要有好的環境才能吸引人才回流。但是民進黨卻是抹黑，他每天都被抹黑。對他而言，政治有兩條路，一個是造福之路，一個是造孽之路，如此而已。他希望大家看到的是亮麗的路，留下典範，就是他以一瓶礦泉水打選戰，即使他的家人遭到攻擊，他還是不會採取法律行動，因為他還是相信光明的。

談到他的官方競選MV《高雄ㄟ讚》，韓國瑜強調，這是一隻高雄的MV，裡面都是高雄的美景，他期望能以這支MV讓大家看到高雄的美。而超有人氣的選舉小物，韓國瑜表示不會再出，這是美麗的插曲。

(中時電子報)

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