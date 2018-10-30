左營30坪換台北10坪 請問屋主願意換嗎？

有人要換房子嗎？（翻攝自臉書社團「不要再買了！」）

友善列印
中時電子報
有人要換房子嗎？（翻攝自臉書社團「不要再買了！」）

有人要換房子嗎？最近有人在臉書免費換物平台「不要再買了！」貼文表示，有間位於高雄左營站附近的房子要交換，30.1坪電梯大樓，有保全，生活機能良好，還附1個機械式停車位，想交換1間位於台北市的房子，條件10坪以上。

「不要再買了！」是臉書上知名的換物平台，強調不以金錢交易，純粹以物易物，大家平常換的東西都是衣服、包包，小家電、日用品等等，甚至也有人直接送，不用換，第一次看到換房子，臉友們都被驚醒了！

有人說「整個熱血起來！奇幻的幻物大冒險！」、「好猛！」、「這好厲害！」、「希望能幻出！」、「好強的換物！」、「可惜沒房可換」、「真好奇會幻得出嗎？那我也有一間板橋的房子想幻中和的房子」

房子可不像小家電那麼隨便，價值換算總是要的，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，高雄的房子跌價比較快，屋齡跟社區對房價影響很大，高鐵左營站附近的房子，3年屋齡每坪還有20幾萬，但如果是30年，就只剩下10幾萬。

台北市房子不易跌價，蛋黃區的房子每坪要7、80萬，如果是新屋，每坪上百萬，網友要換10坪在台北市的房子，市價從700萬至1千多萬都有，即使高雄左營的房子30坪市價600萬，要換屋成功也是很拚！

(中時電子報)

北市樂活公園驚見毒餌 3毛小孩誤… 同學癌死、大妹中風！他揭這3種…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。