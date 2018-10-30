左營30坪換台北10坪 請問屋主願意換嗎？

2018年10月30日 14:27 中時電子報 陳儷方

有人要換房子嗎？（翻攝自臉書社團「不要再買了！」）

有人要換房子嗎？最近有人在臉書免費換物平台「不要再買了！」貼文表示，有間位於高雄左營站附近的房子要交換，30.1坪電梯大樓，有保全，生活機能良好，還附1個機械式停車位，想交換1間位於台北市的房子，條件10坪以上。

「不要再買了！」是臉書上知名的換物平台，強調不以金錢交易，純粹以物易物，大家平常換的東西都是衣服、包包，小家電、日用品等等，甚至也有人直接送，不用換，第一次看到換房子，臉友們都被驚醒了！

有人說「整個熱血起來！奇幻的幻物大冒險！」、「好猛！」、「這好厲害！」、「希望能幻出！」、「好強的換物！」、「可惜沒房可換」、「真好奇會幻得出嗎？那我也有一間板橋的房子想幻中和的房子」

房子可不像小家電那麼隨便，價值換算總是要的，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，高雄的房子跌價比較快，屋齡跟社區對房價影響很大，高鐵左營站附近的房子，3年屋齡每坪還有20幾萬，但如果是30年，就只剩下10幾萬。

台北市房子不易跌價，蛋黃區的房子每坪要7、80萬，如果是新屋，每坪上百萬，網友要換10坪在台北市的房子，市價從700萬至1千多萬都有，即使高雄左營的房子30坪市價600萬，要換屋成功也是很拚！

(中時電子報)