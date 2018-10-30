NBA》克雷湯普生：破紀錄的感覺真美妙

克雷湯普生投進破紀錄的14顆三分球後表示，「破紀錄的感覺真美妙。」(美聯社)

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中時電子報

克雷湯普生的名字再次響亮整個NBA。勇士在客場大勝公牛，克雷湯普生改寫上半場和單場投進三分球兩項聯盟紀錄，克雷賽後受訪時表示，「破紀錄當下的感覺真美妙，但沒有隊友的支持，我是無法實現紀錄的。」

克雷湯普生說，「這項紀錄的功勞是所有隊友合力成就的，我不曉得如果沒有在這個體系下打球，或是離開勇士之後，還有沒有辦法繳出這樣的成績單，所以，我很慶幸有這些隊友和教練團的信任。」

克雷湯普生表示，當你每次拿到球然後出手之後就感覺能投進球，這種感覺是多麼的神奇和美妙啊！

勇士總教練科爾毫不吝嗇的稱讚子弟兵，我們都曾經看過他的瘋狂表現，因此對於他今晚的破紀錄一點都不意外。

勇士可說是全聯盟當中最無私的球隊，前7場比賽克雷湯普生的三分線投籃糟糕透頂了，但其他隊友依舊相信他遲早能找回手感，這場比賽其他先發4位球員開賽後卯起來餵他球，而克雷湯普生也非常爭氣，前4分鐘4次出手全中並且攻下11分，接下來就是他的投籃秀表演，光是第一節就砍進6顆三分球，比他前7場投進的三分球還要多1顆。

克雷湯普生上半場三分球14投10中，改寫聯盟上半場投進三分球的紀錄，追平錢德勒帕森斯保持的半場10顆三分球聯盟紀錄。

第三節克雷湯普生雖然手感下滑，但仍然是10投4中，直到他超越隊友史提芬柯瑞在2016年所創的13顆三分球聯盟紀錄之後，雙手高舉比著「三」的姿勢退場，這一個夜晚是屬於他的榮耀時刻。

(中時電子報)

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