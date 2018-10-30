同學癌死、大妹中風！他揭這3種生活惡習最糟

一日3杯含糖飲料，小心會中風。示意圖。(圖/達志影像)

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中時電子報

在大學工作的王姓網友在臉書上po文表示，他大學同學畢業不久因癌症過逝，他大妹40歲不到腦溢血，現每天要在客廳複健3、4小時，現只要他看到有人熬夜、吃炸雞、喝含糖飲料，他就會想起他們，他希望大家清楚知道「甜蜜的背後是一把狠狠插進背部的果糖利刃」。

王姓網友在臉書上說，大學同學畢業不久因癌症往生；大妹腦溢血當天，整個人躺在床底下，一動也不能動，又讓我想起那位同學。大學同學在宿舍常常熬夜到天亮才睡，忙著用電腦和上網，天剛微亮，才上床睡到正午再起床。大妹也常常熬夜，再睡到中午或下午起床。

同學喜歡吃炸雞排，大妹也常吃好大塊雞排、重口味的東山鴨頭、炸到不成人形的鹹酥雞當宵夜；有一天晚上，客廳出現一個很大的透明塑膠袋，裝滿同一個品牌的含糖飲料鋁罐，準備回收。他很驚訝，為什麼這麼多，大妹說，就每天早上喝一罐飲料，洗乾淨後準備回收。

他認為，大妹被生活上的飲食習慣挷住，夏天一天三杯含果糖的手搖飲料，無法讓她意識到過多糖份攝取，會讓身體血管發炎，身體會修復血管產生結疤(血管內部的黏稠物)，每天喝，每天發炎，不斷循環好幾年，導致血管變薄(或窄化)，導致最後引起造成全身癱瘓的腦中風。

他說，同學、大妹用一種極端的方式，用最爽的方法過生活、任意吃東西，導致同學在不到30歲的年紀，提早結束生命；妹妹在不到40歲年紀，被癱瘓的身體，被迫下半輩子的每一天，在客廳做復健3、4個小時。

他在加護病房看著大妹，無數的維生塑膠管、無情的插進全身，睜不開的雙眼、無法動彈的四肢、任何家人、朋友如何的對她說話，也只能靜默；他感嘆，上星期能走能動能吃能說能笑的妹妹，在一天之中，成為永遠不能走不能動不能吃不能說不能笑的妹妹。

他希望大家分享他的臉書，讓大家知道真相，甜蜜的背後是一把狠狠插進背部的果糖利刃。

(中時電子報)

文章來源：王姓網友臉書

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