闊別24年 關廟新光太平歌陣重現江湖 為山西宮王船醮添風采

2018年10月30日 15:12 中時 曹婷婷

新光代天府的太平歌陣，闊別24年再度成軍出發，成為今年山西宮王船醮一段佳話。(曹婷婷翻攝)

關廟山西宮12年1科王船醮，堪稱南關線最重要的宗教盛事，境內廟宇陣頭總動員，其中，新光里代天府太平歌陣不僅是唯一文陣，24年前因傳承不易面臨解散，接連錯過1994年與2006年山西宮2科王船醮，今年重現江湖，格外受到矚目，成為當地一段美談。

手拿笛子、月琴、大管絃等樂器的大人、小孩，走在新光里代天府王爺神轎前陪伴王爺遶境的，是新光里代天府太平歌陣，副團長李月嬌表示，這一團闊別20多年重新集結，再度成軍意義重大。

原來，新光里代天府太平歌陣位於南寮部落，發展沿革歷史久遠，但因老師傅凋零，且年輕一輩外移嚴重，在後繼無人傳承的困境下，面臨解散，太平歌陣就此失傳20幾年。

直到這幾年在寬仕公司經費贊助下，從新光國小培育相關樂器人才，與前台南市民族管絃樂團總監李進輝賢伉儷與亞太胡琴樂團王文隆總監指導下，先在新光國小成立太平歌社，2年前結合社區，加入成人學習，終於在本次建醮成功復出。

此次遶境前，也受到在新光里內山西宮建醮主會團副主醮陳先生、山西宮建醮董事新光里黃瑞池里長、三副主壇三副主會黃德義邀請到壇前演出，深受地方人士的重視與嘉許。

(中時 )