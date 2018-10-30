新竹》林智堅、劉聲正竹科大門站街 搶攻科技人選票

2018年10月30日 15:14 中時 陳育賢

民進黨新竹市長候選人林智堅（中）30日與東區市議員候選人劉聲正拂曉出擊，於介壽路、金山街交叉路口「站街」，積極搶攻東區、科技人選票。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅30日與東區市議員候選人劉聲正拂曉出擊，於介壽路、金山街交叉路口「站街」，向往科學園區上班的科技人揮手喊早安，積極搶攻東區、科技人選票。

林智堅競選總部指出，選戰已進入倒數階段，林智堅近日啟動巷弄戰，繼日前小智號巡迴宮廟口、周末快閃十八尖山，今天更深入竹科交通樞紐介壽路、金山街口，與東區議員候選人劉聲正到第1線向市民熱情道早安，車潮川流不息，仍有熱情民眾利用等紅燈的時間，向市長揮手，大力給小智市長按讚。

林智堅表示，科學園區位在新竹市東區，園區的工作者很辛苦，希望透過街頭「站」的方式拉進跟市民的距離。

他說，東區9號的劉聲正出身關東地區，擔任過3屆里長後更上層樓成為市議員，相當關心東區的發展，尤其在交通部分協助市府打通光復路1段525巷，去年已通車。

林智堅指出，他上任後相當重視客家文化，成立了客家文化科，與金山寺合作推動客家文化祭，東區的關東市場過去已沒落1段時間，目前市府團隊透過跟客委會爭取經費，計畫在關東市場設立客家文化主題的客家圖書館，細部設計已完成，現正招標中，希望客家鄉親支持讓相關工程可以延續下去。

劉聲正則表示，他過去拜票多以家戶拜訪為主，今天的路口拜票很新鮮，他也感謝市府對東區的支持，目前市府已爭取到關東市場客家圖書館1、2期的經費，未來他將推動內灣線橋下空間利用，提供居民更多停車與休憩空間。

劉聲正說，舵手不能換人，要讓這座城市變成2.0的新竹市，他做為議員最清楚知道林智堅4年來的努力，他親力、親為，上山下海巡工程了解施政，這樣打拚的市長，請託市民11月24日一定要用選票讓幸福工程延續。

(中時 )