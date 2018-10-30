學妹拒當砲友 博士生硬上還立刻買避孕藥要她吞

2018年10月30日 15:14 中時電子報 張達智

一名大學博士班學生「阿國」（化名）跟學妹說「應該不會喜歡上你」，卻又想和學妹發生親密關係，學妹不想當砲友而拒絕，阿國竟然硬上，事後還買避孕藥要求學妹當場服用，造成學妹身心受創，罹患憂鬱症及創傷後壓力症候群。阿國不僅遭學校退學，更遭法院依強制性交罪判刑3年確定，民事方面則要賠償醫療費、精神慰撫金等計102萬餘元。

判決書指出，阿國是小如所讀班級的助教，104學年度開始，升大四的小如想要考該校研究所，朝阿國所研究的同一學科發展，與他有密切往來。

聯合報報導，阿國表示「我應該不會喜歡上你」，小如也明確回應不想成為毫無感情基礎性伴侶（即俗稱砲友），但105年5月27日，阿國邀小如逛夜市，再到他的租屋處看影片，趁機毛手毛腳；小如拒絕後，阿國仍以按摩為由，將她抱至床上性侵得逞。

過程中小如掙扎抓破保險套，阿國怕她懷孕，事後兩人一起到藥局購買事後避孕藥及營養品，並讓她當場服用。小如深感受辱，隔天至醫院驗傷、報案。被侵害後小如罹患「適應性障礙合併憂鬱症」及「創傷後壓力症候群」，屢有輕生自殘之行為及念頭。

判決書指出，阿國性交得逞後去買避孕藥給被害人當場服下，欲避免後患發生（避免她懷孕），未有一絲猶豫。此舉對她創傷與打擊甚大，被迫退學，雙方迄今未達成和解，未獲取諒解，因此判刑3年。損害賠償方面，被害人有理由請求賠償醫療費用1萬5578元、就醫交通費6760元、精神慰撫金100萬元，共計102萬2338元。

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(中時電子報)