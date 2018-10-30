國內新增7例流感重症 校園120萬劑疫苗開打是難題

2018年10月30日 16:03 中時 陳志祥

流感疫苗陸續「出包」、流感併發重症也快速增加，上周國內新增7名流感併發重症病例，其中5例是65歲以上，後天起，全國校園施打量逾120萬劑，而民眾卻要周旋要不要施打的困擾中。

疾管署表示，上周（10月21日至10月27日）類流感門急診就診計5萬1987人次，近4周累計19起流感群聚案件，校園群聚10起。流感疫情持平，但重症病不斷冒出，上周新增7例，今年10月1日以來累計42例重症，感染型別以H3N2的24例（57％）最多。

上周新增7例重症為5女2男，年齡在16至87歲之間，疾管署防疫醫師林詠青指出，其中有5例是65歲以上，他們都在10月上旬發病而且沒有接種疫苗。

國內校園流感疫苗自11月1日起開打，疾管署副署長莊人祥表示，高中以下學生約有120萬劑的施打量，為了確保學生免於流感病毒威脅，家長應該及早讓子女在校園集中接種公費流感疫苗，因為學生容易在同儕間傳播，導致因病缺勤或停課。

不過，近來流感疫苗連續「出包」，莊人祥說，家長也會有「打與不打」的掙扎，他說：「我的高中同學也來問這個問題，我告訴他我的女兒也是高中生，我女兒會打，這是以家長身分的決定，大家也要相信疫苗品質安全。」

疾管署研判目前2支有瑕疵的疫苗應是單一事件，莊人祥表示，如果疫苗有問題早在抽驗時會查出來，而且有疑慮的疫苗已收存、打過同批號疫苗這2天也沒有出現反應不良的通報。

(中時 )