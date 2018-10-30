Perfume世界巡迴啟動 明年3月台北開唱

Perfume暌違4年半將再度於台北舉辦單獨演唱會。雅慕斯娛樂提供

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時報周刊

日本人氣女團Perfume終於要再來台灣舉辦單獨演唱會！她們今日在官方網站正式宣佈，明年將啟動世界巡迴模式，3月2日首站就是從台北出發，一路唱到紐約、芝加哥、洛杉磯，這次還要前進多倫多、西雅圖、達拉斯、聖荷西等地，成為Perfume出道以來最大規模世界巡迴演唱會。

在8月份所發行的全新專輯《Future Pop》一口氣攻下包括日本在內共20個國家的iTunes電音專輯榜冠軍，在全世界歌迷的殷殷期盼下，終於等到「世界巡迴」一口氣從亞洲跨到歐美，Perfume表示：「我們很興奮宣布這個睽違已久的世界巡迴！這是我們有史以來最大規模的巡迴，我們將前往一些從未去過的城市舉辦演唱會，將帶著在20多個地方獲榜一位的最新專輯《Future Pop》，作為演唱會的主軸來進行，並且帶給我們所有International Fans一場最棒的表演。我們已經迫不及待地想要見到你們。」

8月份曾來參加超犀利趴的Perfume，讓更多台灣觀眾親眼見證她們的舞台魅力，工作結束後也前進故宮、十分寮放天燈、饒河街夜市等地觀光，也享用了知名川菜餐廳以及火鍋等美食，另外芒果冰等甜品也當然沒放過，把握時間行程之豐富讓三位團員終於有時間盡情的體驗台灣。

「Perfume WORLD TOUR 4th「FUTURE POP」」預定3月2日晚間於台大體育館一樓開唱，這將是他們暌違4年半再度於台北舉辦單獨演唱會，售票等相關詳情請鎖定Amuse 雅慕斯娛樂台灣官方臉書專頁。

(時報周刊)

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