台北》市長辯論 確定11／10下午1時登場

2018年10月30日 15:24 中時 張潼

丁守中陣營由北市議員王鴻薇出席。（張潼攝）

姚文智陣營由發言人洪立齊出席，前北市觀傳局長、現挺姚的簡余晏隨後也現身。（張潼攝）

台北市長選舉辯論，今經5位候選人陣營歷時2小時的磋商，確定將在11月10日星期六下午1時舉辦，由公視提供電視、網路直播，約125分鐘的辯論，將分申論、交叉詰問、結論，但因時間緊促未安排公民團體和媒體發問時間。

值得一提的是，因現任市長柯文哲堅持11月8日請假後才進行辯論，但在11月24日選舉前的周末，11、18日有公辦政見發表會，11日丁守中陣營有大型造勢，10日柯陣營也有活動，因此，5陣營在舉辦時間磋商許久，最後決定10日下午1時舉辦。

柯文哲確定參與辯論後，公視今中午12時50分召集各陣營討論。柯陣營由總幹事小野、競選辦公室發言人林昆鋒代表出席，姚文智陣營由發言人洪立齊出席，丁守中陣營由北市議員王鴻薇出席，另無黨籍的李錫錕、吳蕚洋也都派代表出席。

會前，小野表示希望辯論時間點是17日，洪立齊則說底線是11月10日，希望越快辯論越好，王鴻薇則未受訪；不過由此已經可以看出，各陣營對於辯論時間點並不是一開始就取得共識。因此，此次會議歷時2小時，期間綠營簡余晏還突然現身加入討論，讓在場媒體議論是否較年輕的洪立齊扛不住，才趕快請簡到場加入協商。不過，會後各陣營代表都對於會議內容不願多談，僅表示統一由公視發言。

公視新聞部經理蘇啓禎坦言，因為選舉將近，各陣營都有安排自己的活動和行程，所以時間部分確實喬比較久，但努力求同存異之下，終於把行程都挪出來，確定11月10日舉辦辯論。此外，形式上將化繁為簡，採三段式，由節目《有話好說》製作人兼主持人陳信聰主持，省略媒體和公民團體提問，全程約125分鐘，會後另安排媒體聯訪；座位順序則抽籤決定，依序為李錫錕、柯文哲、姚文智、丁守中、吳蕚洋。

蘇啓禎也表示，這是目前唯一一場有現任市長參加的辯論會，且5位候選人都會出席，屆時公視會提供電視、網路直播，也會有手語轉播的服務。

(中時 )