謝文進允諾當選市長 預增加全市老人共餐據點

新竹市無黨籍市長候選人謝文進參加農民福利發展協會舉辦的老人據點共費。（羅浚濱攝）

友善列印
中時
羅浚濱

新竹市有43處社區關懷據點辦理老人共餐，因經費申請不易，有20處不再承辦，無黨籍市長候選人謝文進30日參加新竹市農民福利發展協會舉辦的老人共餐，承諾當選市長增加據點共餐人數，簡化經費核銷，把錢在花刀口上，造福更多老人家。

新竹市農民福利發展協會總幹事宋景濱說，目前老人共餐是每月補助5千元，至少25人，很多社區是先報名先「錄取」25人就不再收，讓不能參加共餐的老人家有怨言，若增加人數要承辦者自行負擔，造成很大困擾。

「經費核銷更是很大問題！」他並說，市府要求共餐購買的食材要有單有據，但社區為買更便宜的蔬果，都是向攤販採購，根本沒有單據能夠核銷，以致不少承辦共餐據點紛紛打退堂鼓。

謝文進表示，讓老人家走出家裡，走進社區一起吃午餐、聊聊天，有益身體健康，若他當選市長會在全市加強輔導成立，從現有限定25人共餐，提高為50人，同時簡化經費核銷手續，提高社區關懷據點承辦老人共餐的意願。

謝文進認為社區老人共餐要長久來做，是政府的責任，更要有辦法全力照顧老人家，所以他主張續發老人年金，重陽敬老金從2千元提高為3千元，強調當選市長不辦花大錢的「煙火」式活動，把省下的錢花在刀口上，照顧老人和弱勢者，做更有意義的事。

(中時 )

普悠瑪司機尤振仲過勞！ 勞動部… 雙人乘務還得帶實習生？台鐵員工…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。