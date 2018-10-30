謝文進允諾當選市長 預增加全市老人共餐據點

2018年10月30日 15:26 中時 羅浚濱

新竹市有43處社區關懷據點辦理老人共餐，因經費申請不易，有20處不再承辦，無黨籍市長候選人謝文進30日參加新竹市農民福利發展協會舉辦的老人共餐，承諾當選市長增加據點共餐人數，簡化經費核銷，把錢在花刀口上，造福更多老人家。

新竹市農民福利發展協會總幹事宋景濱說，目前老人共餐是每月補助5千元，至少25人，很多社區是先報名先「錄取」25人就不再收，讓不能參加共餐的老人家有怨言，若增加人數要承辦者自行負擔，造成很大困擾。

「經費核銷更是很大問題！」他並說，市府要求共餐購買的食材要有單有據，但社區為買更便宜的蔬果，都是向攤販採購，根本沒有單據能夠核銷，以致不少承辦共餐據點紛紛打退堂鼓。

謝文進表示，讓老人家走出家裡，走進社區一起吃午餐、聊聊天，有益身體健康，若他當選市長會在全市加強輔導成立，從現有限定25人共餐，提高為50人，同時簡化經費核銷手續，提高社區關懷據點承辦老人共餐的意願。

謝文進認為社區老人共餐要長久來做，是政府的責任，更要有辦法全力照顧老人家，所以他主張續發老人年金，重陽敬老金從2千元提高為3千元，強調當選市長不辦花大錢的「煙火」式活動，把省下的錢花在刀口上，照顧老人和弱勢者，做更有意義的事。

(中時 )