《角頭2─王者再起》新演員張再興 中州科大談金馬

2018年10月30日 16:03 中時 鐘武達

張再興(戴花圈者)入圍今年金馬獎最佳新演員，師生都為他感到高興。（鐘武達攝）

以《角頭二：王者再起》入圍第55屆金馬獎最佳新演員的張再興，30日回到母校中州科技大學分享從影的心路歷程，視訊傳播系的學弟妹們熱情歡迎，還手作1匹金馬並發動全系學生簽名力挺，預祝張再興在11月17日的金馬獎頒獎典禮把金馬抱回家。

張再興說，中學時曾經年少輕狂，直到進入中州科大視訊傳播系在老師引導下，才開啟對影視方面的熱情，並在大二時參加中華電信公司2008「電信加值應用大賽」，以《阿爸的禮物》影片勇奪「固網加值應用」組冠軍，隨後才嶄露在影視製作的才華。

2011年以自編、自導、自演的畢業作品《覺悟的腳步》獲得第33屆金穗獎學生作品最佳男主角獎。張再興說，當年這部影片的男主角是要請演員高盟捷擔綱，但檔期等問題，只好自己下去演，他透露，該部影片其實是他的自傳影片，因此反而演得很自然！也因為該片獲獎，激勵他更堅定走上影視這條路。

張再興參與過公視多部的人生劇展及多部電影的演出，像是《艋舺》、《當愛來的時候》、《茱麗葉》、《黑白》、《甜蜜殺機》、《大尾鱸鰻2》及《角頭2：王者再起》等等。其中在《角頭2》，張再興飾演五虎將之一的游宗保，之前累積的經驗使他在該片中演來更加得心應手，最後獲得評審肯定入圍最佳新演員。

張再興最後勉勵學弟妹們說，拍片是很辛苦的工作，但是堅持下去的人才會成功！希望學弟妹們繼續努力，必能在影視這條路上發光發熱。

(中時 )