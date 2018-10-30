雙人乘務還得帶實習生？台鐵員工批「挖東牆補西牆」

台鐵普悠瑪、太魯閣今日開始採用雙人駕駛模式。(圖／台鐵提供)

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台鐵普悠瑪、太魯閣今日開始啟動雙人駕駛營運模式，預計將有228名學習司機員與10名機車助理投入協助。對此工會擔憂台鐵人力不足已滿足雙人駕駛，台鐵員工則怒批是「挖東牆補西牆」，認為雙人乘務是治標不治本的方法，且司機員還得帶實習生，恐怕又成為其另一負擔。

台鐵企業工會表示，台鐵人力長期嚴重不足，恐怕無法滿足雙人駕駛需求，況且當列車有問題時，也不是雙駕駛就能解決一切問題，當車輛故障時仍須有檢查員上車檢修，或是停開處理。

台鐵產工擔憂，學習司機員可能成為司機員的另一負擔，且學習司機員未來所駕駛車輛不限普悠瑪與太魯閣，理應不能僅在這兩款車種上實習觀摩。

台鐵電務段七堵調車廠技術助理黃德輝表示，台鐵推出的雙人乘務只是暫時解決民眾對行車安全的疑慮，直批是「挖東牆補西牆」，他表示在台鐵人力不足的狀況下，要新手硬著頭皮上路，說不定司機員還得特別照顧新手，只是治標不治本的辦法。

黃德輝指出，學習司機員實習完畢後，考到執照即可以駕駛所有車種，因此不可能僅在普悠瑪、太魯閣兩種列車上實習觀摩。他表示台鐵應該正視人力不足問題、改善嚴苛勞動條件，否則許多人都將台鐵作為一個跳板，離職率高達三成，人力問題永遠無解。

(中時 )

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