陳立農經紀公司惹惱廠商與粉絲 5800萬合約一天毀約

台灣男孩陳立農接代言惹怒粉絲跟廠商。（圖／翻攝自陳立農工作室）

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中時電子報
／綜合報導

台灣練習生陳立農自參加大陸綜藝節目《偶像練習生》後擁有相當高的人氣，不少雜誌與廠商都找上他，但近日陳立農代言了一個大陸化妝品品牌，不少粉絲因為偶像代言而購買，使用後卻出現狀況，導致有26個粉絲應援站聯合抵制，不只讓對方廠商代表道歉，更讓陳立農公司宣布解約，但解約後不只惹惱廠商，更讓粉絲怒嗆「請不要害陳立農」。

陳立農接下高額代言，經紀公司一夜毀約，徹底惹怒廠商。（圖／翻攝自陳立農工作室）

陳立農近日代言一項美妝產品，卻有大批粉絲表示該品牌不少人用了後都出現皮膚狀況，擔心陳立農形象受損，灌爆工作室微博，據陸媒報導指出，陳立農該代言的代言費高達5800萬，粉絲不只逼到讓該美妝品牌道歉，更直言陳立農經紀公司的賺錢不當，沒有好好規劃藝人，只想要短期榨乾撈一筆。

陳立農工作室受粉絲洗版，最後宣布解約。（圖／翻攝自陳立農工作室）

而陳立農所屬的經紀公司傳奇星娛樂，則在昨（29）日於陳立農工作室微博發出聲明，針對最近產品代言與網友對公司的負面評價給與回應，表示決定與合作品牌解約：「因為部分網友對陳立農代言產品與公司的負面評價，使藝人受到了多方誤解和質疑，公司決定與品牌方解約。」

消息一出惹怒廠商，品牌方因此發文怒斥：「在沒有經過我方品牌的同意下，私自發布解約聲明屬於違約，這種對品牌方及其不負責任的行為，我方品牌會依法追究。」

粉絲將矛頭指向經紀公司亂規劃藝人只想撈錢。（圖／翻攝自陳立農工作室）

更讓粉絲氣到繼續洗版，「這個事情與陳立農是沒有一點關係，任何操作都是公對公之間的操作，只能說陳立農的公司太沙雕了，看到樂華那麼賺錢著急了」、「傳奇星不意外」、「選秀歌手容易過氣，公司能撈就撈，還是注意一點吧」、「無知、愛錢最可怕」。

(中時電子報)

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