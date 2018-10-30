林志玲自嘲光棍節代言人！ 2018生日想用這招「定」下來

2018年10月30日 15:37 中時 徐桐炘

「第一名模」林志玲今現身健康食品記者會，一襲紅色兩截式洋裝小露腹肌展現窈窕身材，她強調人生一定要多投資自己，最重要的是守護「健康」，尤其之前母親生病，即使有專業人士負責照護，她仍決定放下工作，多待在家裡，眼眶含淚哽咽說：「沒有什麼是比陪伴更大的禮物，我現在告訴自己要健康，才能守護身旁的所有人和家人。」

被問用一個字定義2018年，她想了一會兒吐出一個字「定」：「到了一個『剛剛好的年齡』，很淡定、篤定、堅定去面對所有事情。」不過她今年雖然減少工作量，依舊新聞不斷，先是被傳和言承旭結婚，又被傳坐上出事的普悠瑪號，事後證明都是子虛烏有，她高EQ表示：「再大的事情也要很堅定的面對，困難也要很淡定的處理。」

11月11日光棍節即將到來，林志玲自嘲：「我已經當了代言人好多年，自己覺得很不容易，滿驕傲的。」日前表示自己「感情零分」，她解釋：「每次給大家的答案沒有進步，似乎連合格都談不上。」但她強調，想告訴40歲的單身女性，「自己也可以擁有美好的生活，不是要找到依賴的人，而是要找心靈契合的夥伴。」

林志玲依然沒有放棄尋找「可以攜手度過下半生」的男人，尤其之前星座命理師唐綺陽預測她2020年能，她表示會多出門走走，甚至到海外旅遊，生日即將來到，她笑言只想「跳過」，想到希臘、義大利旅遊放鬆，不排斥有異國豔遇，她還將舉行慈善年曆粉絲簽名會，「想擁抱、謝謝他們這10年來的陪伴。」

(中時 )