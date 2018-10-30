「大姊姊」撩男友 女大生宣示主權卻被判刑

2018年10月30日 15:40 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

中部地區一名女大學生小君(化名)，不滿OL洪姓女子「撩」他的男友，在臉書宣示主權，留言「妳這麼想要被人養」、「不要找我男友」，被洪女提告公然侮辱，法官認為「被人養」意指「職業情婦」、「二奶」，貶抑洪女人格，小君被依公然侮辱罪判處罰金6000元確定。

據判決書，2017年洪姓女子在LINE傳訊小君男友「哈哈，夢想偉士牌，復古車，好貴」、「你幫我出」、「養我比較好哈哈，我也不花你的錢」、「買一台車我載你環遊世界」，引起小君不悅，認為洪女勾引她的男友，在臉書留言公開反擊洪女「姐姐你好，你這麼想要被人養，這麼想要偉士牌機車，可以麻煩你找你男友要，不要找我男友嗎，你的環遊世界讓我很困擾」。

洪女認為「想要被人養」這句話使她名譽受損，憤而提告小君。南投地院審理時，小君辯稱她留言「被人養」意指「這麼想要被人照顧、撫育之意」，並沒有「包養」之含意。小君認為，她只是想警告洪女別介入她和男友的感情，並無公然侮辱或誹謗意思。

一審法官認為，小君「不當引用並再添加其他言詞」，已讓洪女名譽貶損，判處罰金6000元。小君上訴至二審，台中高分院認為「養」有「包養」意涵，是一種變相的性交易，常被稱為職業情婦或職業二奶，就字面解釋有負面評價，維持原審判決，全案確定。

(中時電子報)