陸003航母分段疑曝光 中船重工秀核動力新進展

江南造船廠疑似003型航母的3大分段。（網路）

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中時電子報
003航母示意畫面

大連造船廠28日才傳出，解放軍首艘國產航母002艦第一次在89號綜合保障船伴隨下，進行第3次海試的消息。

接著又有大陸網友在軍事論壇上傳了「長江入海口的清晨」航拍照，披露了003型航母的最新發展。據新浪網軍事頻道報導，在江南造船廠片區一大一小兩個龍門吊下的3個箱體，疑似就是003型航母的3大分段。

分析指出，根據龍門吊寬度推測，003型航母的水線寬度保守估計在39-46米左右，預計接近美國的福特級航母。

專家廣泛預料，003航母將採傳統動力，採用電磁彈射技術，並使用殲-15T艦載戰機與空警-600預警機，因此排水量會比遼寧號和002航母更大。

此外，盛傳003艦的飛行甲板也將採用像美軍航母般俗稱「大平板」的直通式甲板，而不是如解放軍前兩艘航母般的斜角甲板。不過分析指出，對於中國海軍來說，003型航母絕不是終點，一艘採用電磁彈射技術、排水量10萬噸的核動力航母，才是終極目標。

而耐人尋味的，就是中船重工10月24日在第13屆大連國際海事展上，重點展示了海洋核動力平臺技術。該專案是由中船重工第719研究所帶頭實施，主要以研製50~100MW級海洋動力平臺為目標。

分析認為，值得注意的是，這次中船重工「井噴式」展出核動力船舶，無疑是宣告在核動力船舶方面可能已獲得重大突破，將加速朝發展核動力航母的方向邁進。

中國航母專家李杰先前說，從003艦「艦島變高，噸位更大」的傳聞來判斷，它可能仍會採用傳統動力裝置。他指出，一般來說，艦島上設有駕駛平臺，指揮人員戰位是固定的，傳統動力航母還會在艦島安裝煙筒，因此艦島的體積都不會太小。不過，隨著中國核動力技術的成熟與完善，也不能排除第2艘國產航母採用核動力的可能性。

(中時電子報)

文章來源：軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：我003型航母分段疑似现身 中船重工展示核动力新进展

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