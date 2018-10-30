川普再遭控詐欺 百萬元入袋 卻讓上千人受害

2018年10月30日 15:54 中時電子報 吳映璠

自從紐約時報批露美國總統川普涉嫌以詐欺等手法逃漏稅後，川普再遭指控詐欺，4名被害人29日正式向川普及其三名子女提起訴訟，指控他們欺騙投資人加入直銷公司，同時間卻秘密收受公司費用，受害者達上千人，且多是勞工階級。

據美國財經媒體CNBC報導，美國聯邦地區法院29日正式受理一樁案件，被告人為川普及其三名子女包括小川普（Donald Trump Jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）與艾瑞克（Eric Trump）三人，長達160頁的起訴書指控川普於2005至2015年間秘密收受直銷電信公司ACN費用達上百萬美元，同時間川普不斷向社會大眾宣傳ACN是一間值得投資的公司。

起訴書指控川普「誤導消費者」，推銷大眾這是一門會成功的生意，還說自己做足了功課才加入投資，不過實際上他非常清楚大部份消費者投入資金後，錢就拿不回來了。

起訴內容指出受害者損失上百甚至上千美金，生活從此天翻地覆，川普卻因此賺進百萬元。

報導透露該案有四名原告，其中一名原告表示她是在2013年一場活動上看了川普的推銷影片才與ACN簽下合約，她表示川普讓她覺得這門投資有很大機會可以賺到錢。

這名原告起初先付了499美元入會費，花了兩年時間購買公司產品、參加訓練課程，但是不管再怎麼努力工作，錢總是賺不回來，最後才相信自己被川普誤導了，這名原告表示，每次活動上公司都會再三強調「川普也有投資其中」。

據紐約時報（The New York Times）報導，推動這件起訴案的幕後金主來自於民主黨贊助者、同時也是Tesseract研究中心（Tesseract Research Center）主席波爾（Morris Pearl），因此也被川普集團（Trump Organization）批評刻意選在11月大選前開啟事端，是惡意中傷川普的政治活動。

不過CNBC引述自原告的律師團發言人，反擊選擇現在揭露，是因為所有證據都已備齊。

ACN是一間多層次營銷公司（Multilevel Marketer），推銷員除了賣出產品獲取所得，另外也可藉由拉下線來增加收入，每位投資人都必須繳交499美元入會費，方有權利購買視訊電話等公司旗下產品。起訴書除了提及ACN外，也包括川普的保健食品直銷公司「川普網絡」（The Trump Network），以及提供超貴課程的川普學院（Trump Institute）。

(中時電子報)