國際觀調查；8成大學生考慮到東南亞就學或工作

金車教育基金會今天公布「地球村居民－國際觀問卷調查」指出，國內青少年的國際觀在及格邊緣。（林志成攝）

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台灣青少年的國際觀如何？金車教育基金會今天公布調查指出，面對全球貿易戰，6成6青少年不清楚由何國開始，19.8％直接回答不知道，僅33.4％正確回答由美國發起。

此外，政府推動新南向政策對青少年造成影響，15.3％受訪者表示願意到東南亞就學或工作，而可考慮者高達52.3％，合計約67.6％。分析性別與年齡，發現女生（73.0％）的接受度高於男生（61.9％），而大學生更高達79.9％，可見許多青少年心理上已有到東南亞就學或工作的準備。

金車教育基金會在9月中旬進行「地球村居民－國際觀問卷調查」，針對全台國中、高中及大專院校學生進行調查，總計回收2856份有效樣本，在信心水準97％，有正負3％的抽樣誤差。

調查指出，多數青少年認為自己的國際觀在及格邊緣61.4分（70至89分占31.3％，60至69分占26％），而年紀愈大（大學生）給自己及國人的國際觀分數愈低，兩者平均分數都不及格的57分（自評）與54.6分。

青少年最想移民的國家以日本（52.4％）居首，其次為美國（41.8％）、西歐（27.1％）。同樣地，如果要單獨出國自助旅行，受訪者最想去的國家仍以日本（50.9％）居首，其次為美國（33.7％）、韓國（32.1％）。

東吳大學政治系教授劉必榮說，從問卷結果來看，同學有意願到東南亞工作，但在語言方面仍然集中在英日語，而非東南亞語言，這將出現學與用的落差。同學對遊學打工很有興趣，但這其實不能增加國際觀，反而成為被勞力剝削的對象。他認為，到國外當交換生或海外志工，可能更有利於培養國際觀。

台北科技大學電子工程系一年級學生陳嵥翔表示，今年暑假他和奶奶到歐洲自助旅行30天，有一次搭巴士時，司機突然停車，說自己工時已到，要所有乘客下車搭下一班。當時有位先生跟司機抱怨，但司機說，他在車子上的時間都被記錄，如果超過工時，公司會被處罰。這讓他對世界有多一層認識。

(中時 )

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