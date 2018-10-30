MLB》快搶！紅襪兩英雄成為自由球員

紅襪投手喬凱利被隊友淋香檳。（美聯社資料照）　※未成年者請勿飲酒

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中時電子報

如同前年印地安人的安卓米勒(Andrew Miller)，紅襪今年也誕生一位牛棚英雄喬凱利(Joe Kelly)。喬凱利10月份極為英勇，自責分率0.79，特別是世界大賽5戰全數登板都無失分，獲得1勝投與2中繼點，是紅襪的無名英雄。

另一個投出身價的是先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)，他曾效力道奇、洋基，季中才從光芒轉到紅襪。他歷經兩次韌帶重建手術，還能站上投手丘已經很神了，儘管例行賽表現平平，10月大戰他累積22.1局僅失4分，18局大戰那場他獨撐6局輸球，仍為牛棚分擔許多壓力。

每年的季後賽就是強隊牛棚的大對決，紅襪教頭把先發投手也編入牛棚待命，勝投王波塞洛(Rick Porcello)、王牌左投賽爾(Chris Sale)都在比賽後半段發揮重要作用。特別是在守護神金柏若(Craig Kimbrel)被對手打成沙包之後，更彰顯了喬凱利與艾沃迪的價值。

金柏若例行賽42次救援，季後賽自責分率被打到5.91，紅襪教頭在最後一戰不敢派他上場。相較之下喬凱利冷靜沉著，整個10月份僅有1分自責分，他季外將成為自由球員，為自己掙得了錦繡前程。

喬凱利表明想留在紅襪，揚眉吐氣的艾沃迪也將成自由球員，他本季年薪200萬美元。由於艾沃迪還能先發，願意出手的球隊肯定不少，身價估計每年1800萬美元，不過考量到他的傷病史，應該不容易簽下長約。

(中時電子報)

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