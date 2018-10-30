台中》台灣歐吉桑吳念真為《咱的台中》獻聲

2018年10月30日 16:00 中時 盧金足

從高空下看見的清水區稻田。（圖／台中市府提供）

改頭換面的柳川。（圖／台中市府提供）

氣勢壯盛的大甲溪上游。（圖／台中市府提供）

帶你從空中看見台中之美！台中市府與台灣阿布電影公司邀請導演齊怡編導，以鳥瞰視角巡禮大台中的發展近況，還啟動夜間空拍展現台中的夜景之美，搭配「台灣歐吉桑」吳念真的感人口白，完成《咱的台中》影片，讓民眾感受台中的美麗與改變。

4年前台中市府與台灣阿布電影公司導演齊柏林合作《台中心動》，讓市民與全台民眾一起隨影片視角，從空中看見台中的山林美景，發揮鏡頭下的「影」響力。

新聞局表示，《咱的台中》從高空來看台中市的進步場景，有高美濕地、溪流河谷等自然風景外，還納入夜間空拍畫面，以及近年台中城市風景的多項改變，包括柳川、台中公園及葫蘆墩公園軟埤仔溪、捷運綠線軌道建設、台中火車站三代同堂、台中國家歌劇院、路思義教堂、台中軟體園區等著名地標建築。

「透過鏡頭帶領大家認識、了解生活的這片土地！」新聞局與台灣阿布電影公司再度合作，特別邀請入圍第53屆金鐘獎非戲劇類節目導演獎的導演齊怡，為這次的空拍片構思、編導，邀吳念真為影片獻聲，帶領大家一探台中的自然美景與人文建築。

吳念真在片中表示，「這片土地彷彿隱藏著一種神秘而強大的吸引力，以及看得見的機會，於是，來的，就會留下。」《咱的台中》影片30日正式發布，除有自然景觀、特色建築、人文風貌外，首次展現絕美的空拍夜景，美麗的大台中在片中一覽無遺。

市長林佳龍在臉書分享《咱的台中》影片，邀請市民在忙碌的日子，給這片土地一些時間，一起看完這支8分鐘的影片，從高聳的山脈，追著大甲溪流，飛越海陸交會和諧的濕地，再勇敢地航出海港。

然後，回到盆地內的綠川、台中公園、捷運綠線、台中火車站、台中國家歌劇院，從人文到水文，從建築到農田，台中，真的很美。

(中時 )