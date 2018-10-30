智慧化生產管理系統，育苗場不怕突然下大雨

農委會農糧署30日在溪州鄉富田育苗場舉辦智慧化生產管理系統示範觀摩會，邀請業界見證智慧化管理的成果。（鐘武達攝）

友善列印
中時
富田育苗場導入智慧化管理系統，溫濕度可控制，而且還能因應突然下大雨。（鐘武達攝）

育苗場也很聰明！彰化縣溪州鄉富田育苗場為因應氣候變遷與缺工，接受農委會農糧輔導建置智慧化生產管理系統及遠端程控系統後，育苗過程無需擔心突然下大雨，場內的溫、濕度可控制，育苗率大幅提升，人力更可節省50%。

農糧署、農業試驗所與種苗改良繁殖場合作在全國北中南區進行這2套系統測試，30日移師富田育苗場舉辦觀摩會邀請業者見證智慧化系統帶來的便利性，農糧署中區分署長王安石表示，系統預計明年起全面推廣，屆時將以技轉等方式授權使用，提升產業競爭力。

王安石指出，蔬菜育苗屬勞力密集的精緻產業，蔬菜種苗栽培過程易缺水、抵抗力弱，需要隨時觀察環境變化，勞力支出非常大，不利產業長遠發展。農業試驗所研發的遠端程控系統，讓業者可以輕鬆掌握環境資訊，同時進行智慧化控制，不僅減少對勞力的依賴，還可達到智慧生產。

「富田育苗場」創辦人張勤財說，23年開設育苗場，凡事都要靠勞力，而且要隨時擔心天候變化，現在導入蔬菜育苗智慧化生產管理系統及遠端程控系統，人力節省了，再加上育苗場內的溫、濕度都可以控制，產能明顯提升。

張勤財已逐漸將事業交棒給兒子張建鴻與女婿林家宏，其中林家宏沒有農業背景，大學主修機械，但他說，智慧化生產系統大幅降低農業參與的門檻，讓他輕鬆就上手。

(中時 )

國際觀調查；8成大學生考慮到東… 竹市身障大樓啟用 全國首創輔具…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。