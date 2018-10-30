智慧化生產管理系統，育苗場不怕突然下大雨

2018年10月30日 15:57 中時 鐘武達

富田育苗場導入智慧化管理系統，溫濕度可控制，而且還能因應突然下大雨。（鐘武達攝）

育苗場也很聰明！彰化縣溪州鄉富田育苗場為因應氣候變遷與缺工，接受農委會農糧輔導建置智慧化生產管理系統及遠端程控系統後，育苗過程無需擔心突然下大雨，場內的溫、濕度可控制，育苗率大幅提升，人力更可節省50%。

農糧署、農業試驗所與種苗改良繁殖場合作在全國北中南區進行這2套系統測試，30日移師富田育苗場舉辦觀摩會邀請業者見證智慧化系統帶來的便利性，農糧署中區分署長王安石表示，系統預計明年起全面推廣，屆時將以技轉等方式授權使用，提升產業競爭力。

王安石指出，蔬菜育苗屬勞力密集的精緻產業，蔬菜種苗栽培過程易缺水、抵抗力弱，需要隨時觀察環境變化，勞力支出非常大，不利產業長遠發展。農業試驗所研發的遠端程控系統，讓業者可以輕鬆掌握環境資訊，同時進行智慧化控制，不僅減少對勞力的依賴，還可達到智慧生產。

「富田育苗場」創辦人張勤財說，23年開設育苗場，凡事都要靠勞力，而且要隨時擔心天候變化，現在導入蔬菜育苗智慧化生產管理系統及遠端程控系統，人力節省了，再加上育苗場內的溫、濕度都可以控制，產能明顯提升。

張勤財已逐漸將事業交棒給兒子張建鴻與女婿林家宏，其中林家宏沒有農業背景，大學主修機械，但他說，智慧化生產系統大幅降低農業參與的門檻，讓他輕鬆就上手。

(中時 )