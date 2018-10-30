竹市身障大樓啟用 全國首創輔具清潔消毒一站化

2018年10月30日 16:04 中時 陳育賢

整修完工的新竹市身心障礙福利大樓30日正式啟用，市長林智堅特別與身障朋友共同體驗新設施。（陳育賢攝）

整修完工的新竹市身心障礙福利大樓30日正式啟用，市長林智堅特別與身障朋友共同體驗新設施。（陳育賢攝）

重新打造的「新竹市身心障礙福利大樓」，30日正式啟用，新完工的1、2樓新設置的輔具清潔保養及身障朋友休憩空間，提供輔具展示體驗、世界咖啡館、電動輔具充電等便民服務，希望提供身障朋友更優質的生活環境。

社會處長李季縈指出，啟用19年的身心障礙福利大樓，因內部空間分散、服務動線易中斷、人員輔具混雜、輔具展示感窘迫、清潔消毒不易，且無輔具充電服務、維修保養區狹小，市府因此投入1430萬經費，打造嶄新又明亮的輔具旗艦店。

全新的身障大樓不僅更貼近身障朋友的需求，同時也兼具人與輔具分流人性化，同時更有以家為概念的輔具展示體驗區以及輔具清潔消毒1站化等貼心的服務。

市長林智堅表示，過去身障大樓只能透過曬太陽天然消毒，效果有限，加上空間瑣碎、動線不明確，因此由市庫投入1430萬，重新改造輔具中心，新生的身障大樓環境舒適寬敞，提供身障朋友優質休憩環境。

林智堅說，他上任後致力於推行無障礙設施，例如人行步道加長到4米以上，公園友善空間改造、聽障者聽打服務、手搖車、無障礙微旅行，另，明年6月完工的身障就業大樓，也提供就業服務一條龍，期盼帶給身障朋友更好的生活環境。

社會處表示，此次整修重點為輔具旗艦店的規畫，除了首創輔具歸還及借用動線分流外，也設置輔具體驗生活館，打造成一般的居家場所，並且配置合適的生活輔具，未來該空間也會辦理輔具體驗及訓練。

另外此次社會處特別利用空間，規畫出設置世界咖啡館「The World Cafe」，未來這處空間可做為身障團體夥伴們智慧匯集的空間使用。

(中時 )