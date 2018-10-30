癌末男吃偏方 肝臟腫瘤大如排球

2018年10月30日 16:00 中時 陳淑娥

罹患直腸癌3期張先生與家人現身，奉勸病患「生病還是要正常治療」。（陳淑娥攝）

罹患直腸癌3期的張先生因未循正規治療，拖了2年多，癌細胞轉移到肝臟，右肝26公分腫瘤大如排球，生命岌岌可危；經台中慈濟醫院中西醫接力合治，施以化療縮小腫瘤、切除右肝，再輔以中藥、針灸通暢氣脈恢復體力，延長生命已超過一年半。

61歲張姓男子表示，因家族有外痔病史，自己血便誤認是痔瘡，直到大出血就醫診斷罹患直腸癌3期，但他堅信只要提高免疫力，不用化療就能抗病魔，結果花了數百萬元吃草藥、偏方，還到溪頭吸取「芬多精」，癌症卻轉移肝臟、腹脹如懷胎。

去年3月因下肢水腫合併腹部劇痛，5天未排便，他到台中慈濟醫院急診，大腸直腸外科醫師方佳偉確認癌細胞轉移肝臟，因右肝腫瘤達26公分，因侵犯下腔靜脈，開刀成功機率僅5至15%，建議安寧療護，但病患及家屬堅決不放棄。

方佳偉擬定治療計畫，先做暫時性人工肛門，再嘗試低劑量化療，並申請標靶藥物，右肝腫瘤從26公分縮至12公分，癌指數也從1000多降至5；患者因腫瘤侵襲下腔靜脈、橫膈膜等，一般外科醫師高國堯經7小時高難度手術，成功切除腫瘤，讓張男除去腹中「排球」。

術後由中醫師邱慧玲，以科學中藥療法促進病人體力；中醫師鄭宜哲則以針灸打通氣脈，175公分的張男，就醫前瘦到皮包骨僅45公斤，治療後終於恢復病前60公斤，因張男左肝仍有癌細胞，目前持續化療中。

方佳偉表示，大腸癌包含直腸及結腸，因血便症狀與痔瘡很像易混淆，而延誤就醫，民眾若排便習慣改變或血便兩週以上，就應趕快就醫，因直腸部分的血液循環多，癌症容易轉移到肝臟等部分。

(中時 )