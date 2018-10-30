賴清德指找退休司機雙駕 遭批「講外行話，笑死人！」

2018年10月30日 16:06 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪、太魯閣今日開始採雙人駕駛乘務模式，外界質疑台鐵人力不足問題，行政院長賴清德表示，可先找台鐵退休司機員支援協助。然而台鐵規定60歲以上者不可擔任司機員，只能負責內勤業務。一名退休司機員表示，台鐵工作環境嚴苛、排班制度緊繃，上年紀後根本無法勝任司機一職，他痛批「賴院長講這個外行話，笑死人！」

普悠瑪上周發生嚴重翻車事故，造成18死、百餘人受傷，外界檢視台鐵內部系統，發現列車自動防護裝置ATP問題頗大，因此交通部決定在ATP問題完全改善後，將針對普悠瑪與太魯閣啟動雙人駕駛模式。

外界質疑台鐵人力不足以承擔雙人駕駛，對此賴清德今在立院接受質詢時表示，可先找台鐵退休司機員回來幫忙，預計以專案方式進行，支援時間約一年或兩年等。

一名在台鐵工作37年的退休司機員痛批「執政黨頭殼壞掉」，他表示退休司機員超過半年沒上車，若要支援也需要見習時間，仍然是緩不濟急的方法。他說在他尚未退休時就曾提過此提案，但當時也沒有人願意，況且現在司機員年金被砍，回去也許退休金又出問題，「誰會願意回去？」

該司機員指出，台鐵會將司機員退休時間訂為60歲、較一般職位更早5年，正是因為司機員工作環境嚴苛、排班制度緊繃，上了年紀後反應力、敏感度都下降，根本無法負荷司機員的工作，他直說「賴清德就是外行人，才會做這樣的解讀，講這什麼外行話，笑死人！」

該司機員表示，目前最好的辦法就是「減班」，只有減少列車班次，列車、機器才會有時間維修，人力不足問題也才能稍微紓解。台鐵電務段七堵調車廠技術助理黃德輝也說，退休司機反應力、判斷力都不比從前，根本是治標不治本的方法。

(中時 )