全國唯一「破百」 台中登革熱10多年最嚴重

防疫人員社區病媒蚊孳生源查核。（疾管署提供）

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國內新增12例登革熱本土病例，都是發生在台中市，使得台中累積病例數正式「破百」、今年以來累積101例，這是10多年來罕見的數字，高居全國第1，疾管署警告台中仍有登革熱傳播風險，病例數恐將持續攀升。

疾管署今（30）日公布台中市新增12例登革熱本土病例，他們是7男5女，年齡介於10歲至80多歲，發病日在9月6日至10月20日；個案分布太平區（頭汴里、豐年里）7例最多。

今年以來，國內累計169例登革熱本土病例，台中市101例、新北市43例、高雄市11例、彰化縣8例、台北市與嘉義縣各2例、桃園市與台南市各1例。台中除了2015年南台灣大爆發而出現77例之外，10多年來都是零或個位數案例，今年「破百」算是嚴重的疫情。

這些新增個案隱藏期介於1至49天，因為太平區7名個案為日前該區新增病例，經過衛生單位主動前往擴大疫調後發現並確診，這些個案早在9月初就有類似感冒、筋骨痠痛等症狀，但早已痊癒因而隱藏期增長。

這次台中市新增個案大多有太平區頭汴里果園與周邊活動史，近期疾管署與市府衛生局加強動員至果園鄰近地區進行病媒蚊密度調查，並在民宅、鴿舍、工寮等處發現病媒蚊及陽性容器，顯示該地區有登革熱傳播風險。

(中時 )

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