少年落水亡誤判中年人 查不出身分 暖心路人撿書包助他回家

2018年10月30日 16:20 中時 周麗蘭

警方前往發現書包的地點又找到腳踏車等林姓少年的失物。（周麗蘭翻攝）

雲林、嘉義交界的華興溪善褚橋下，9月24日被釣客發現一具水流屍，法醫以男子前額微禿頭、身材微胖研判約40多歲請求協尋身分，一直找不到死者身分。日前有民眾提著一個書包到大埤分駐所報案遺失物，員警細心尋找失主，結果書包主人竟是那具水流屍，是個13歲少年，幫助少年回家。

中秋節下午2點多，一名釣客在善褚橋附近釣魚，看見溪面有一具水流屍載浮載沉，嘉義縣消防局打撈上岸後，通報雲林縣大埤分駐所處理，但該具水流屍浮腫長蛆難以辨識，僅能看出穿著英文字的T恤及短褲，法醫從死者前額微禿推測約是40歲男子。

大埤分駐所當時從警政失蹤人口查尋系統中找到一位特徵符合對象的男子，前往其住家確認的前1小時，該男子突然現身返家，此後再也沒有符合特徵的失蹤人口案件出現。

26日一名男子提著嘉義縣某國中的書包到大埤分駐所報案說，他好奇跑到水流屍被發現的地點查看，在附近3公里處的一個高速公路公路涵洞下發現一個書包。

員警根據課本上的名字打電話到學校查詢，校方也找不到人，很碰巧大埤分駐所長陳文智走進辦公室，一看到書本上的名字就想起是前幾天前家屬報案失蹤的林姓少年名字。

所長陳文智、副所長廖富進立即前往書包被發現處搜尋，又找到腳踏車、餐具袋、手機，立即通知林姓少男家屬到分駐所裡看照片指認水流屍是否為失蹤家屬。

林姓少年的哥哥認出T恤，其阿嬤也認出短褲是孫子穿的，DNA報告上周確定死者就是林姓少年。

警方從家屬口中得知，林姓少年不愛讀書，常跑到溪邊戲水、抓魚，雖然阿嬤曾警告孫子不要到危險溪流玩，但還是發生憾事，不過仍感謝員警細心辦案，讓孫子能回家。

(中時 )