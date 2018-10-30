勞動部辦「人才齊培育，企業讚出來」發表會

勞動部高屏澎東分署今天舉辦「人才齊培育，企業讚出來」成果發表會，由勞動部高屏澎東分署綜合規劃科長黃毓嵐(第一排左三) 頒發感謝狀給事業單位。（吳江泉翻攝）

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經營連鎖炸雞店的品信食品公司擺攤展現訓練成效（吳江泉翻攝）

勞動部高屏澎東分署今（30）日在高雄市華園大飯店舉辦「人才齊培育，企業讚出來」成果發表會，邀請今年參與勞動部高屏澎東分署協助事業單位人力提升相關工作計畫的15家廠商，設攤展現訓練成效，現場也推出「卓越人才，創新產業」座談，邀請產業專家分享產業趨勢，讓台上、台下事業單位互相交流切磋，提升產業競爭力。

勞動部高屏澎東分署今天上午頒發感謝狀給今年參與勞動部「小型企業人力提升計畫」、「企業人力資源提升計畫」及「充電起飛計畫」其中15家事業單位，並邀請各家廠商設攤展示訓練成效。

鄧記餐飲公司執行長鄧至佑是親自介紹商品，認為培養基層幹部「說話的藝術」的重要性；在高雄開設10間連鎖炸雞店的品信食品公司則感謝勞動部提供訓練資源，助第一線員工提升銷售、倉儲管理等專業職能。

現場辦理「卓越人才，創新產業」座談，以智慧機械、醫療器材、食品製造業為主題，推出3個議題：「邁向智慧機械，產業自動化應用管理」、「海外市場決勝關鍵，生醫器材品質管理與人才培育」、「產業新『食』代，食品安全與市場行銷趨勢」等，藉由專家學者與企業代表討論交流，讓台下事業單位了解產業發展趨勢與業界營運目標及員工教育訓練方針。

勞動部高屏澎東分署表示，分署每年挹注訓練資源給事業單位，今年共協助536家辦理在職訓練，透過輔導諮詢、訓練執行等措施，及提供部分訓練費用補助等，減輕企業辦訓的負擔，有效提升在職勞工素質及工作技能，讓事業單位在升級、轉型上都有良好基礎。

(中時 )

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