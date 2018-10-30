寧波舟山港連9年居全球貨運第一 集裝箱潛力雄厚

2018年10月30日 16:24 中時電子報 李國彥

海峽兩岸網絡新媒體大陸參訪團今日抵達寧波，參觀了連續九年位居貨物輸送量世界第一大港的寧波舟山港，其快速增長的貨物運輸量，正是大陸近20年經濟飛快成長的縮影。

寧波舟山港是大陸重要的集裝箱遠洋幹線港、最大的鐵礦石中轉基地和原油轉運基地，也是重要的液體化工儲運基地和華東地區重要的煤炭、糧食儲運基地，是大陸的主樞紐港。

寧波舟山港從地方小漁港到全國貨運樞紐港，現在已是世界級的大港口。（圖／李國彦攝）

據上海國際航運研究中心（SISI）對全球 100 個集裝箱港口的分析，寧波舟山港位居 2017年全球最具發展潛力的集裝箱港口第二名。

2017 年，寧波舟山港完成集裝箱輸送量 2460.7 萬標準箱，蟬聯全球第四；完成貨物輸送量 10.1 億噸，成為全球首個貨物輸送量突破 10億噸的超級大港，連續九年位居貨物輸送量世界第一大港。

寧波舟山港是2017年全球最具發展潛力的集裝箱港口第二名。（圖／李國彦攝）

寧波舟山港面朝繁忙的太平洋主航道，背靠中國大陸最具活力的長三角經濟圈，是中國沿海向各大洲港口運輸的理想集散地。截至目前，寧波舟山港已與100多個國家和地區的600多個港口架起貿易通道，開闢集裝箱航線 249條，其中遠洋幹線 122 條。

目前，寧波舟山港已成為中國南方海鐵聯運業務量第一大港、對接「絲綢之路經濟帶」的重要樞紐，擁有海鐵聯運班列 12 條，業務範圍涵蓋江西、安徽、陝西、甘肅、新疆等 15 個省份 42 個城市，進而延伸至中亞、北亞及東歐國家。2017 年，寧波舟山港完成海鐵聯運業務量超 40 萬標準箱，年均增長速度居大陸沿海港口前列。

寧波舟山港是大陸重要貨運集散港，包括鐵礦、原油、化工原料、煤炭、糧食等貨物中轉儲運作業，是大陸原材料主樞紐港。（圖／李國彦攝）

回看歷史，第一次鴉片戰爭後，戰敗的清王朝不僅被迫割讓香港，還打開廣州、廈門、寧波、福州、上海五座臨海城市為對外通商口岸，史稱「五口通商」，大量西方產品傾銷中國，改變了中國自給自足的傳統經濟結構。如今，當年「被迫捲入」國際航運貿易的寧波(寧波舟山港)，已經發展成為連續九年位居貨物吞吐量的世界第一大港，時勢造就了英雄，英雄也創造了時勢。

(中時電子報)