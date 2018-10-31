花蓮》「花蓮人開講」 國民黨縣黨部廣場熱鬧滾滾

國民黨花蓮縣黨部廣場搭設的「花蓮人開講」舞台，每晚人潮洶湧。（徐榛蔚服務處提供）

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國民黨花蓮縣黨部廣場「花蓮人開講」， 縣長候選人徐榛蔚（左二）常推介黨籍各候選人，請鄉親支持。（徐榛蔚服務處提供）

五合一選舉在即，國民黨花蓮縣黨部搭設「花蓮人開講」舞台，每晚7時起，總會湧入大批鄉親，表達對「東廠亂政」的不滿，而縣長候選人徐榛蔚也會扮演好「母雞帶小雞」的角色，籲請鄉親力挺國民黨籍各候選人，共創幸福花蓮。

「花蓮人開講」選定10月25日台灣光復節開始推出，有特別意義，國民黨縣黨部指出，黨部就是希望團結各社團，聲討司法迫害，儘速結束「東廠亂政」的不安局勢，還給花蓮人安定和樂的幸福生活。

縣黨部主委鄒永宏說，從第1天的「勞工之夜」開始，接續的「婦女之夜」、「大陸各省同鄉會之夜」、「體育之夜」，昨晚是「房仲之夜」，每晚都湧進了主動關心的鄉親「鬥嘴鼓」，而參選縣長的徐榛蔚儘管行程滿檔，也都會到場感恩致意。

「花蓮人開講」，除了社團領導幹部表達力挺徐榛蔚的立場外，徐榛蔚也會就各社團屬性，提出各種政見，最讓人感動的是，她也請大家支持黨籍各候選人，讓國民黨繼續為鄉親謙卑服務。

鄒永宏表示，10月20日全縣誓師大會，現場湧進近萬人，幾乎讓周邊交通癱瘓，擠不進會場的民眾大感惋惜，紛紛向服務處或黨部反映，縣黨部才剪輯當天「沒有遊覽車動員，只有一瓶礦泉水」的成功團結造勢活動，在「花蓮人開講」現場，以大螢幕電視播映分享。

(中時 )

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